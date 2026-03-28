ΑΕΚ: Αναμονή για Ρότα – Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι «κιτρινόμαυροι»
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 28 Μαρτίου 2026, 12:55
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Η ΑΕΚ επέστρεψε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/03) στις προπονήσεις, ενώ η προσοχή είναι στραμμένη στον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος αποχώρησε κουτσαίνοντας από το φιλικό Ελλάδα – Παραγουάη.

Μετά το πενθήμερο ρεπό που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, οι «κιτρινόμαυροι» έπιασαν δουλειά, ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, για την πρεμιέρα των playoffs της Super League.

Η προετοιμασία, φυσικά, ξεκίνησε χωρίς τους διεθνείς, ενώ υπάρχει αναμονή για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Ρότα. Ο ακραίος μπακ γύρισε το πόδι του στο φιλικό της Εθνικής με την Παραγουάη κι αποχώρησε κουτσαίνοντας, ενώ από το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα επέστρεψε ο Μπάρναμπας Βάργκα. Ο Ούγγρος επιθετικός, μετά από αίτημα της ΑΕΚ, επέστρεψε στα Σπάτα για να συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία του στον αστράγαλο.

Να θυμίσουμε ότι δεδομένα απών από το Ολυμπιακός – ΑΕΚ θα είναι ο Σταύρος Πήλιος, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες.

Την Τρίτη (31/03), η «Ένωση» θα δώσει κεκλεισμένων των θυρών φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα, εκεί όπου ο Νίκολιτς αναμένεται να δοκιμάσει και παιδιά από την Κ19.



