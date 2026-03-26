Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ενεργοποιεί την ρήτρα για Γιάρεμτσουκ η Λιόν

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Την απόφαση να προχωρήσει στην ενεργοποίηση της οψιόν για την αγορά των δικαιωμάτων του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό έχει πάρει η διοίκηση της Λιόν.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε δημοσίευμα από την Ουκρανία, σύμφωνα με το οποίο, ο διεθνής επιθετικός έχει καταφέρει να «κερδίσει» τους ανθρώπους του γαλλικού συλλόγου, όπου αγωνίζεται ως δανειακός από τους νταμπλούχους Ελλάδας, μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Στην συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει και ρήτρα για το ερχόμενο καλοκαίρι και όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα «glavcom» της Ουκρανίας, η Λιόν σκέφτεται σοβαρά να την ενεργοποιήσει και να αποκτήσει τα δικαιώματά του από τον Ολυμπακό.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έχει γράψει μέχρι στιγμής οκτώ συμμετοχές με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας, έχοντας απολογισμό εντός γκολ και μίας ασίστ, ενώ τις τελευταίες ημέρες μετέχει στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Η Ουκρανία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το βράδυ της Πέμπτης (26/03) την Σουηδία στη Βαλένθια, για τα play offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου και σε περίπτωση που πάρει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση θα κοντραριστεί στην συνέχεια με το νικητή του ζευγαριού της Πολωνίας με την Αλβανία.