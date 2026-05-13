Σοκ στη Λιόν: Κινδυνεύει με αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Η Λιόν συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη θέση σε οικονομικό επίπεδο, με νέα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο γαλλικός σύλλογος κινδυνεύει ακόμη και με αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με την «Telegraph», η UEFA παρακολουθεί στενά την υπόθεση της Λιόν, καθώς η ομάδα δεν έχει ακόμη καλύψει όλες τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη συμφωνία οικονομικής συμμόρφωσης που είχε υπογράψει με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Η UEFA εξετάζει ξανά τη Λιόν

Η γαλλική ομάδα είχε περάσει ήδη μία περίοδο έντονης αβεβαιότητας από τα τέλη του 2024 έως τα μέσα του 2025, όταν είχε βρεθεί αντιμέτωπη ακόμη και με υποβιβασμό λόγω οικονομικών παραβάσεων και προβλημάτων βιωσιμότητας.

Παρότι η έφεση που κατέθεσε ο σύλλογος απέτρεψε τελικά τον υποβιβασμό στη Ligue 2, η υπόθεση δεν φαίνεται να έχει κλείσει οριστικά.

Το Όργανο Οικονομικού Ελέγχου Συλλόγων της UEFA (CFCB) είχε επιβάλει συγκεκριμένους όρους στη Λιόν, αλλά και σε άλλους συλλόγους όπως η Τσέλσι και η Άστον Βίλα, στο πλαίσιο των κανονισμών οικονομικής βιωσιμότητας.

Το οικονομικό «αγκάθι» των 60 εκατομμυρίων ευρώ

Η βασική απαίτηση της UEFA προς τη Λιόν ήταν η ενίσχυση των οικονομικών της κατά 60 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τα μέσα Ιουνίου της περασμένης χρονιάς, με το ποσό αυτό να πρέπει στη συνέχεια να μετατραπεί σε μετοχικό κεφάλαιο έως τον Οκτώβριο του 2025.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε όπως είχε συμφωνηθεί, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων.

Κρίσιμο το φινάλε της σεζόν για τη Λιόν

Αγωνιστικά, η Λιόν παραμένει σε τροχιά ευρωπαϊκής εξόδου στη Ligue 1 και διεκδικεί ακόμη και θέση στα προκριματικά του UEFA Champions League.

Η ομάδα του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, έχει ήδη εξασφαλίσει παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όμως όλα θα εξαρτηθούν πλέον και από την τελική αξιολόγηση της UEFA.

Παρότι ο αποκλεισμός θεωρείται το πιο ακραίο μέτρο που μπορεί να επιβληθεί, το ενδεχόμενο παραμένει ανοιχτό όσο η Λιόν δεν αποδεικνύει πλήρη συμμόρφωση με τις οικονομικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.