ΠΑΟΚ: «Στηρίζουμε την ομάδα με το πάθος και τη φωνή μας, την προστατεύουμε με μυαλό και σύνεση»

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League, με στόχο τους τρεις βαθμούς στο κυνήγι της δεύτερης θέσης.

Στο πλαίσιο του ντέρμπι των «Δικεφάλων», η ασπρόμαυρη ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, δίνοντας οδηγίες στους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ σήμερα Τετάρτη (13.05, 19:30) στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Champions League.

Στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, η ομάδα μας, μας χρειάζεται όλους δίπλα της. Τη στηρίζουμε με το πάθος και τη φωνή μας, την προστατεύουμε με μυαλό και σύνεση.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και σημειώνεται ότι στο γήπεδο της Τούμπαςαπαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 17:00. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν, καθώς και στη διαδικασία της μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.grWallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support».