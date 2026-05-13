Πρόστιμο... μαμούθ από την UEFA στη Φενέρμπαχτσε - Ο λόγος

Βαρύ πρόστιμο επέβαλε η UEFA στη Φενέρμπαχτσε, μετά από εκτεταμένο οικονομικό έλεγχο που αποκάλυψε σοβαρές παρατυπίες στις οικονομικές δηλώσεις και στα συμβόλαια του τουρκικού συλλόγου.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία τιμώρησε τη Φενέρμπαχτσε με πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, κρίνοντας ότι υπήρξαν παραβιάσεις των κανονισμών οικονομικής βιωσιμότητας και του Financial Fair Play.

Στο μικροσκόπιο τα συμβόλαια Μουρίνιο και Ακτούρκογλου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της UEFA εξέτασαν διεξοδικά οικονομικές συμφωνίες που αφορούσαν τον Ζοσέ Μουρίνιου, τον Κερέμ Ακτούρκογλου, τον Μίλαν Σκρίνιαρ και τον Ντιέγκο Κάρλος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υπόθεση του Ακτούρκογλου, καθώς οι ελεγκτές διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις πραγματικές απολαβές του παίκτη και στα ποσά που είχαν δηλωθεί επισήμως.

Η υπόθεση Ακτούρκογλου και οι «κρυφές» πληρωμές

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως προέκυψε από τον τρόπο με τον οποίο δηλώθηκαν οι οικονομικές απολαβές του Τούρκου διεθνή μετά τη μεταγραφή του από τη S.L. Benfica.

Όπως αποκαλύφθηκε, το συμβόλαιο που είχε κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές εμφάνιζε εξαιρετικά χαμηλές αποδοχές, ενώ σημαντικό μέρος των πραγματικών χρημάτων φέρεται να περνούσε μέσω συμφωνιών εμπορικών δικαιωμάτων και χορηγιών.

Οι έρευνες της UEFA κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε ώστε να περιοριστεί τεχνητά το μισθολογικό κόστος που εμφανιζόταν στα επίσημα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου.

Ο ρόλος του Χακάν Σαφί

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο επιχειρηματίας Χακάν Σαφί, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει μέρος των οικονομικών υποχρεώσεων που σχετίζονταν με τα εμπορικά δικαιώματα του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η συγκεκριμένη πρακτική αποτέλεσε βασικό σημείο της έρευνας, καθώς εξετάστηκε κατά πόσο χρησιμοποιήθηκε για να παρακαμφθούν οι περιορισμοί που προβλέπουν οι κανονισμοί της UEFA.

Μεγάλο οικονομικό πλήγμα για τη Φενέρμπαχτσε

Το συνολικό κόστος της υπόθεσης εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα βαρύ για τον τουρκικό σύλλογο, αν συνυπολογιστούν το πρόστιμο της UEFA, τα ποσά της μεταγραφής, οι υψηλές απολαβές του παίκτη αλλά και οι οικονομικές απώλειες από τον αποκλεισμό της ομάδας από το UEFA Champions League.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, με αρκετούς παράγοντες του ποδοσφαίρου να κάνουν λόγο για μία από τις σοβαρότερες οικονομικές έρευνες που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τουρκικό σύλλογο.