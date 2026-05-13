ΠΑΟΚ: Ανανεώνει για δύο χρόνια ο Μπεν Μουρ!

Σε συμφωνία με τον Μπεν Μουρ για επέκταση συμβολαίου έφτασε ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ανανεώνει τον κορυφαίο ριμπάουντερ του Ελληνικού πρωταθλήματος για ακόμη δύο χρόνια.

Τη φετινή σεζόν, ο Αμερικάνος σέντερ μέτρησε κατά μέσο όρο 11.3 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 46 παιχνίδια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ben Moore για δύο ακόμη χρόνια. Ο Αμερικανός σέντερ που πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν με την ομάδα μας, ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι και τη σεζόν 2027-28.

Ο Ben Moore γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 13 Μαΐου 1995, οπότε η ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ τη συγκεκριμένη ημέρα αποκτά και συμβολικό χαρακτήρα.Ο Αμερικανός σέντερ άφησε πολύ έντονο το αποτύπωμά του σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και σε όλες τις διοργανώσεις που έχει αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ.

Ήταν πρώτος σε αξιολόγηση (ranking) και ριμπάουντ στην κανονική περίοδο της Stoiximan GBL. Συγκέντρωσε 390 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από οποιονδήποτε άλλο παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας δύο φορές 27 βαθμούς (στην εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με 76-78 και στην εντός έδρας νίκη επί του Πανιωνίου με 106-88), επίδοση που ήταν και η κορυφαία του στη φετινή διοργάνωση μέχρι τώρα.Στα 24 παιχνίδια της regular season στη Stoiximan GBL, είχε 169 ριμπάουντ (7 κατά μέσο όρο ανά αγώνα), όντας ο κορυφαίος και σε αυτή την κατηγορία σε όλο το πρωτάθλημα.

Ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1,3 ασσίστ ανά αγώνα και 4 double double στο πρωτάθλημα ως τώρα.Ο Ben Moore άφησε πολύ έντονο το στίγμα και στην ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ, όπου σε 18 παιχνίδια στο FIBA Europe Cup είχε 1,4 πόντους, 6,8 ριμπάουντ και 1,6 ασσίστ ανά αγώνα. Η πιο χαρακτηριστική του στιγμή ήταν αναμφισβήτητα οι δύο εύστοχες βολές σε νεκρό χρόνο στον εντός έδρας αγώνα με την Braunschweig, με τις οποίες έδωσε την πρόκριση στον ΠΑΟΚ τους «16» της διοργάνωσης».