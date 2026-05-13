Αρμπελόα: «Η Μπαρτσελόνα έχει κλέψει επτά πρωταθλήματα από τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Καζάνι που βράζει μοιάζει η Ρεάλ Μαδρίτης, με τον πρόεδρο της ομάδας Φλορεντίνο Πέρεθ να καλεί έκτακτη συνέντευξη τύπου για να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την κατάσταση που βρίσκονται τελευταία οι «Μερένγχες».

Ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ μίλησε για συνομωσία γύρω από το κλαμπ και με τον ίδιο αναφέρθηκε στην υπόθεση Νεγκρέιρα, χαρακτηρίζοντάς την ως «το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Άλβαρο Αρμπελόα στη συνέντευξη τύπου πριν από το παιχνίδι με την Οβιέδο (14/5, 22:30), με τον Ισπανό προπονητή να επισημαίνει πως η Μπάρτσα έχει κλέψει επτά πρωταθλήματα.

Επτά κλεμμένα πρωταθλήματα; Φυσικά. Αν η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πιάσει πάτο, τότε τι έχουν κάνει οι άλλοι;», είπε χαρακτηριστικά.

Συμπληρώνοντας, τόνισε:

«Όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί τα τελευταία 20 χρόνια. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Δεν είναι νόμιμο, ούτε βγάζει νόημα για εμάς που συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Φαίνεται απίστευτο ότι μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να υπερασπιστεί τη νομιμότητα στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα συναίσθημα που συμμερίζονται όλοι οι φίλαθλοι της Ρεάλ. Η διπλή αντιμετώπιση υπήρχε πάντα. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι έχουμε μείνει δύο χρόνια χωρίς τίτλο. Πόσες ομάδες έχουν μείνει περισσότερο; Πόσες ομάδες έχουν κατακτήσει τα ευρωπαϊκά κύπελλα που έχουμε κατακτήσει εμείς τα τελευταία χρόνια; Νομίζω ότι οι φίλαθλοι δεν είναι αφελείς. Αυτό που τους πληγώνει είναι η καθημερινή κακομεταχείριση από πολλούς ανθρώπους».