Παναθηναϊκός: Ανανέωσε με το «τριφύλλι» η Σεντόνα Πρινς
Σε συμφωνία για επέκταση συμβολαίου με τη Σεντόνα Πρινς έφτασε ο Παναθηναϊκός, ασποσπάζοντας την υπογραφή της δίμετρης σέντερ παρά το ενδιαφέρον από πολλούς συλλόγους.
Σε επέκταση συμβολαίου με την 26χρονη σέντερ, Σεντόνα Πρινς έφτασε το «τριφύλλι», με την Αμερικανίδα σέντερ να αποτελεί τη μεγάλη αποκάλυψη της σεζόν και δικαίως ψηφίστηκε ως η καλύτερη στη θέση της στη φετινή Α1.
Η Πρινς είχε κατά μέσο όρο 16 πόντους και 10.5 ριμπάουντ στο Eurocup, κάνοντας θραύση στη φετινή πορεία των «πρασίνων»
Η παραμονή της Πρινς και η προσθήκη κοινοτικών παικτριών καθότι αλλάζει ο αριθμός των ξένων στην Α1 μετά από αίτημα του Αθηναϊκού οδηγεί όλες τις ομάδες σε περισσότερες παίκτριες με ευρωπαϊκά διαβατήρια λαμβάνοντας και ως δεδομένο ότι η ΕΟΚ και ο ΠΣΑΚ συναινούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο Παναθηναϊκός έχει επίσης κλείσει την Κάρτερ για το 2-1, την Δανέζα Φόρμαν για το 3-2, την Κέιβ για το 4-5, την Πρινς για το 5-4.