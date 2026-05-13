Παναθηναϊκός: Ανανέωσε με το «τριφύλλι» η Σεντόνα Πρινς

Σε επέκταση συμβολαίου με την 26χρονη σέντερ, Σεντόνα Πρινς έφτασε το «τριφύλλι», με την Αμερικανίδα σέντερ να αποτελεί τη μεγάλη αποκάλυψη της σεζόν και δικαίως ψηφίστηκε ως η καλύτερη στη θέση της στη φετινή Α1.

Η Πρινς είχε κατά μέσο όρο 16 πόντους και 10.5 ριμπάουντ στο Eurocup, κάνοντας θραύση στη φετινή πορεία των «πρασίνων»

Η παραμονή της Πρινς και η προσθήκη κοινοτικών παικτριών καθότι αλλάζει ο αριθμός των ξένων στην Α1 μετά από αίτημα του Αθηναϊκού οδηγεί όλες τις ομάδες σε περισσότερες παίκτριες με ευρωπαϊκά διαβατήρια λαμβάνοντας και ως δεδομένο ότι η ΕΟΚ και ο ΠΣΑΚ συναινούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Παναθηναϊκός έχει επίσης κλείσει την Κάρτερ για το 2-1, την Δανέζα Φόρμαν για το 3-2, την Κέιβ για το 4-5, την Πρινς για το 5-4.