· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε με το «τριφύλλι» η Σεντόνα Πρινς

Σε συμφωνία για επέκταση συμβολαίου με τη Σεντόνα Πρινς έφτασε ο Παναθηναϊκός, ασποσπάζοντας την υπογραφή της δίμετρης σέντερ παρά το ενδιαφέρον από πολλούς συλλόγους.

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε με το «τριφύλλι» η Σεντόνα Πρινς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε επέκταση συμβολαίου με την 26χρονη σέντερ, Σεντόνα Πρινς έφτασε το «τριφύλλι», με την Αμερικανίδα σέντερ να αποτελεί τη μεγάλη αποκάλυψη της σεζόν και δικαίως ψηφίστηκε ως η καλύτερη στη θέση της στη φετινή Α1.

Η Πρινς είχε κατά μέσο όρο 16 πόντους και 10.5 ριμπάουντ στο Eurocup, κάνοντας θραύση στη φετινή πορεία των «πρασίνων»

Η παραμονή της Πρινς και η προσθήκη κοινοτικών παικτριών καθότι αλλάζει ο αριθμός των ξένων στην Α1 μετά από αίτημα του Αθηναϊκού οδηγεί όλες τις ομάδες σε περισσότερες παίκτριες με ευρωπαϊκά διαβατήρια λαμβάνοντας και ως δεδομένο ότι η ΕΟΚ και ο ΠΣΑΚ συναινούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Παναθηναϊκός έχει επίσης κλείσει την Κάρτερ για το 2-1, την Δανέζα Φόρμαν για το 3-2, την Κέιβ για το 4-5, την Πρινς για το 5-4.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:24 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

16:20 ONSPORTS

Μύθου: «Πρέπει να παραμείνουμε οικογένεια, να δώσουμε και την ψυχή μας στα δύο τελευταία παιχνίδια»

16:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συναντήθηκε με τον Συλαϊδόπουλο ο Μαρινάκης - Όσα ανέλυσαν

16:01 NBA

Φιλαδέλφεια 76ερς: Αποχώρησε ο Ντάριλ Μόρι

15:45 EUROLEAGUE

Τεράστιο σοκ στην Εφές: Δίνει μάχη για τη ζωή του προπονητής της ομάδας

15:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Θέλει να κρατήσει τον Κάρικ και τη νέα σεζόν»

15:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Λιόν: Κινδυνεύει με αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

15:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε με το «τριφύλλι» η Σεντόνα Πρινς

14:55 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Ο Immune εκ βαθέων

14:38 EUROLEAGUE

Δίπλα στην ομάδα ο Γιαννακόπουλος (vid)

14:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αρμπελόα: «Η Μπαρτσελόνα έχει κλέψει επτά πρωταθλήματα από τη Ρεάλ Μαδρίτης»

14:19 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανανεώνει για δύο χρόνια ο Μπεν Μουρ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας