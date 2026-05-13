· Φιλαδέλφεια 76ερς

Φιλαδέλφεια 76ερς: Αποχώρησε ο Ντάριλ Μόρι

Ο Πρόεδρος των Φιλαδέλφεια 76ερς, Ντάριλ Μόρι, αποχώρησε από την ομάδα, μετά από έξι χρόνια.

Φιλαδέλφεια 76ερς: Αποχώρησε ο Ντάριλ Μόρι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στους Φιλαδέλφεια 76ερς μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τους Νιου Γιορκ Νικς με «σκούπα» 4-0 στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το εσωτερικό του οργανισμού, οι άνθρωποι της Φιλαδέλφεια αποφάσισαν πως η καλύτερη λύση για την επόμενη ημέρα της ομάδας είναι η αποχώρηση του Ντάριλ Μόρι από τη θέση του προέδρου, την οποία κατείχε τα τελευταία έξι χρόνια.

Παρά τη φημολογία των τελευταίων ημερών γύρω από το μέλλον του προπονητή, ο Νικ Νερς δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο αποχώρησης και αναμένεται να συνεχίσει κανονικά στον πάγκο των Σίξερς και τη νέα σεζόν.

Πλέον, οι 76ερς στρέφονται στην αναζήτηση νέου προέδρου, με στόχο να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός της ομάδας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:46 SUPER LEAGUE

LIVE Λεβαδειακός - ΟΦΗ

16:40 SUPER LEAGUE

LIVE ΝΠΣ Βόλος - Άρης

16:31 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου

16:24 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

16:20 SUPER LEAGUE

Μύθου: «Πρέπει να παραμείνουμε οικογένεια, να δώσουμε και την ψυχή μας στα δύο τελευταία παιχνίδια»

16:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συναντήθηκε με τον Συλαϊδόπουλο ο Μαρινάκης - Όσα ανέλυσαν

16:01 NBA

Φιλαδέλφεια 76ερς: Αποχώρησε ο Ντάριλ Μόρι

15:45 EUROLEAGUE

Τεράστιο σοκ στην Εφές: Δίνει μάχη για τη ζωή του προπονητής της ομάδας

15:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Θέλει να κρατήσει τον Κάρικ και τη νέα σεζόν»

15:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Λιόν: Κινδυνεύει με αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

15:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε με το «τριφύλλι» η Σεντόνα Πρινς

14:55 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Ο Immune εκ βαθέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας