Φιλαδέλφεια 76ερς: Αποχώρησε ο Ντάριλ Μόρι

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στους Φιλαδέλφεια 76ερς μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τους Νιου Γιορκ Νικς με «σκούπα» 4-0 στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το εσωτερικό του οργανισμού, οι άνθρωποι της Φιλαδέλφεια αποφάσισαν πως η καλύτερη λύση για την επόμενη ημέρα της ομάδας είναι η αποχώρηση του Ντάριλ Μόρι από τη θέση του προέδρου, την οποία κατείχε τα τελευταία έξι χρόνια.

Παρά τη φημολογία των τελευταίων ημερών γύρω από το μέλλον του προπονητή, ο Νικ Νερς δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο αποχώρησης και αναμένεται να συνεχίσει κανονικά στον πάγκο των Σίξερς και τη νέα σεζόν.

Πλέον, οι 76ερς στρέφονται στην αναζήτηση νέου προέδρου, με στόχο να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός της ομάδας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.