Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

Οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον πρώτο προημιτελικό της GBL κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου (13/5, 17:00). 

Ιωάννης Χονδρός

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Κολοσσό Ρόδου για τον πρώτο προημιτελικό της GBL.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή τη δωδεκάδα με την οποία θα παραταχθούν οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στους Ροδίτες.

Σε αυτή βρίσκεται ο Τάισον Γουόρντ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του στη μέση και θα είναι στην διάθεση του Έλληνα προπονητή.

Εκτός έμειναν οι Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ, ενώ οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουσταφά Φαλ και Κόρι Τζόσεφ είναι εκτός της 8άδας της GBL. Τάισον Γουόρντ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Άλεκ Πίτερς, Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα.

Εκτός της αναμέτρησης θα είναι και ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος ένιωσε σφίξιμο στο δεξί πόδι, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι το σοβαρό.

