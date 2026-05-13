Μύθου: «Πρέπει να παραμείνουμε οικογένεια, να δώσουμε και την ψυχή μας στα δύο τελευταία παιχνίδια»

Το δικό του μήνυμα ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με την ΑΕΚ έστειλε ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ, Ανέστης Μύθου, μιλώντας στην κάμερα της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Ο ταλαντούχος φορ του «Δικεφάλου του Βορρά» αναφέρθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας πως άπαντες στην ομάδα είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Παράλληλα, στάθηκε στη στήριξη του κόσμου, τονίζοντας πως η παρουσία των φιλάθλων αποτελεί πάντα επιπλέον κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ σε τόσο απαιτητικά παιχνίδια.

Οι δηλώσεις του Μύθου:

Για τις σκέψεις του μετά το τέλος του ντέρμπι στο «Καραϊσκάκης»:

«Εντάξει, σίγουρα όλοι αισθανθήκαμε ότι τελείωσε κάπου εδώ το σενάριο του τίτλου για εμάς. Ήταν κάτι που το θέλαμε όλοι, και σίγουρα μας επηρέασε αυτό. Από εδώ και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη ημέρα και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα τελευταία δύο παιχνίδια, και να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση φέτος».

Για το πως αντιμετωπίζει τις δύσκολες στιγμές:

«Στις δύσκολες στιγμές πρέπει να σηκώσεις κεφάλι ψηλά, να βάλεις τα δυνατά σου, να πιέσεις τον εαυτό σου και να καταφέρεις να ξανασηκωθείς όταν πέφτεις».

Για το γεγονός ότι η αντίπαλος δεν έχει πίεση:

«Κάθε ματς που παίζει ο ΠΑΟΚ έχει το πρέπει της νίκης, και σε κάθε ματς πρέπει να δείχνουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να κερδίζουμε. Οπότε είναι ένα παιχνίδι σαν όλα τα άλλα».

Για αυτό που πρέπει να αλλάξει ο ΠΑΟΚ:

«Σίγουρα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα που αναφέραμε προηγουμένως. Να δείξουμε ότι αξίζουμε παραπάνω από αυτά που εν τέλει έρχονται στο τέλος».

Για το τι περιμένει από το ντέρμπι:

«Είναι ακόμα ένα ντέρμπι, που περιμένω να δω ένα όμορφο παιχνίδι και να το απολαύσουμε. Πρέπει να παραμείνουμε οικογένεια, όπως ήμαστε μέσα στα αποδυτήρια, και να παλέψουμε, να δώσουμε και την ψυχή μας στα δύο τελευταία παιχνίδια».