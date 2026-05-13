Τεράστιο σοκ στην Εφές: Δίνει μάχη για τη ζωή του προπονητής της ομάδας

Στιγμές αγωνίας βιώνει η Αναντολού Εφές μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης της ομάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Ο προπονητής φυσικής κατάστασης του συλλόγου, Σερχάτ Γκιουνές, υπέστη καρδιακό επεισόδιο λίγο μετά το τέλος της προπόνησης, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει εντός των εγκαταστάσεων της ομάδας.

Κρίσιμες στιγμές στο προπονητικό κέντρο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Τουρκία, ο 40χρονος έχασε τις αισθήσεις του όταν η καρδιά του σταμάτησε να λειτουργεί, προκαλώντας σοκ σε όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ο Σερχάν Ανταλαγκί, γενικός γραμματέας της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ και γιατρός στο επάγγελμα, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο και ξεκίνησε προσπάθειες ανάνηψης μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Επανήλθε μετά από 10 λεπτά χωρίς σφυγμό

Οι πρώτες βοήθειες αποδείχθηκαν καθοριστικές, καθώς ύστερα από περίπου δέκα λεπτά χωρίς καρδιακό παλμό, οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν τον Γκιουνές.

Στη συνέχεια διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και βρίσκεται σε τεχνητό κώμα, ώστε να σταθεροποιηθεί πλήρως η κατάστασή του.

Συγκρατημένη αισιοδοξία από τους γιατρούς

Πηγές από το νοσοκομείο αναφέρουν ότι οι γιατροί εμφανίζονται προσεκτικά αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του και εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιχειρήσουν να τον επαναφέρουν σταδιακά σε κατάσταση συνείδησης μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Γκιουνές είχε μακρά παρουσία στον χώρο του μπάσκετ ως επαγγελματίας αθλητής, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια αποτελούσε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Αναντολού Εφές.