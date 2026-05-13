Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Θέλει να κρατήσει τον Κάρικ και τη νέα σεζόν»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται να ξεκινήσει συζητήσεις με τον Μάικλ Κάρικ σχετικά με το ενδεχόμενο της παραμονής του στον πάγκο της ομάδας και μετά το τέλος της φετινής σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να δρομολογηθούν πριν από την τελευταία αγωνιστική της Premier League απέναντι στην Μπράιτον, στις 24 Μαΐου.

Παρότι οι διοικούντες των «Κόκκινων Διαβόλων» δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξετάσουν και άλλες περιπτώσεις προπονητών, στο εσωτερικό του συλλόγου φαίνεται πως υπάρχει ξεκάθαρη προτίμηση προς τον Κάρικ.

Ο 44χρονος τεχνικός έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις από την παρουσία του στον πάγκο της ομάδας, μετρώντας 10 νίκες σε 15 αναμετρήσεις, γεγονός που τον καθιστά το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει μόνιμα την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ.