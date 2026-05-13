· Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Θέλει να κρατήσει τον Κάρικ και τη νέα σεζόν»

Οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλουν να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Μάικλ Κάρικ, προκειμένου να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και τη νέα σεζόν, σύμφωνα με το Sky Sports.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Θέλει να κρατήσει τον Κάρικ και τη νέα σεζόν»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται να ξεκινήσει συζητήσεις με τον Μάικλ Κάρικ σχετικά με το ενδεχόμενο της παραμονής του στον πάγκο της ομάδας και μετά το τέλος της φετινής σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να δρομολογηθούν πριν από την τελευταία αγωνιστική της Premier League απέναντι στην Μπράιτον, στις 24 Μαΐου.

Παρότι οι διοικούντες των «Κόκκινων Διαβόλων» δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξετάσουν και άλλες περιπτώσεις προπονητών, στο εσωτερικό του συλλόγου φαίνεται πως υπάρχει ξεκάθαρη προτίμηση προς τον Κάρικ.

Ο 44χρονος τεχνικός έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις από την παρουσία του στον πάγκο της ομάδας, μετρώντας 10 νίκες σε 15 αναμετρήσεις, γεγονός που τον καθιστά το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει μόνιμα την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:24 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

16:20 ONSPORTS

Μύθου: «Πρέπει να παραμείνουμε οικογένεια, να δώσουμε και την ψυχή μας στα δύο τελευταία παιχνίδια»

16:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συναντήθηκε με τον Συλαϊδόπουλο ο Μαρινάκης - Όσα ανέλυσαν

16:01 NBA

Φιλαδέλφεια 76ερς: Αποχώρησε ο Ντάριλ Μόρι

15:45 EUROLEAGUE

Τεράστιο σοκ στην Εφές: Δίνει μάχη για τη ζωή του προπονητής της ομάδας

15:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Θέλει να κρατήσει τον Κάρικ και τη νέα σεζόν»

15:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Λιόν: Κινδυνεύει με αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

15:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε με το «τριφύλλι» η Σεντόνα Πρινς

14:55 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Ο Immune εκ βαθέων

14:38 EUROLEAGUE

Δίπλα στην ομάδα ο Γιαννακόπουλος (vid)

14:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αρμπελόα: «Η Μπαρτσελόνα έχει κλέψει επτά πρωταθλήματα από τη Ρεάλ Μαδρίτης»

14:19 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανανεώνει για δύο χρόνια ο Μπεν Μουρ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας