Συναντήθηκε με τον Συλαϊδόπουλο ο Μαρινάκης - Όσα ανέλυσαν

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στην Πορτογαλία για να παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξη των έργων στο νέο αθλητικό κέντρο της Ρίο Άβε, συνεχίζοντας τις κινήσεις αναδιοργάνωσης μετά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου του συλλόγου.

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, που απέκτησε το 80% της εταιρείας διαχείρισης της πορτογαλικής ομάδας το καλοκαίρι του 2024, ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία του πρότζεκτ και τα επόμενα βήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις του συλλόγου.

Σε λειτουργία οι νέες εγκαταστάσεις της Ρίο Άβε

Παρότι το νέο προπονητικό κέντρο δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη τα επίσημα εγκαίνιά του, οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται ήδη σε καθημερινή βάση από την πρώτη ομάδα.

Η διοίκηση της Ρίο Άβε σχεδιάζει το επόμενο διάστημα να μεταφέρει εκεί πλήρως όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το επαγγελματικό ποδοσφαιρικό τμήμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση και στην ανάπτυξη του συλλόγου.

Συνάντηση με Συλαϊδόπουλο και διοίκηση

Κατά την επίσκεψή του, ο Μαρινάκης είχε συνάντηση με την πρόεδρο Αλεξαντρίνα Κρουζ, η οποία του παρουσίασε την πρόοδο του συνολικού πλάνου για το αθλητικό κέντρο της ομάδας.

Παράλληλα, συνομίλησε και με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της πορτογαλικής ομάδας και συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας της Ρίο Άβε.

Στόχος η ανάπτυξη της Ρίο Άβε

Η παρουσία του Μαρινάκη στην Πορτογαλία δείχνει το ενδιαφέρον του για την εξέλιξη του συλλόγου και την προσπάθεια δημιουργίας ενός πιο σύγχρονου ποδοσφαιρικού οργανισμού.

Η Ρίο Άβε επιδιώκει μέσα από τις νέες υποδομές να ενισχύσει τόσο την αγωνιστική της λειτουργία όσο και το αναπτυξιακό της μοντέλο τα επόμενα χρόνια.