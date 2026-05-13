Δίπλα στην ομάδα ο Γιαννακόπουλος (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρά το γεγονός πως είναι τιμωρημένος, βρίσκεται στη Βαλένθια και έδωσε το παρών στρο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας θέλοντας να τονώσει το ηθικό των παικτών.  

Παρά το γεγονός πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι τιμωρημένος και δεν έχει το δικαίωμα να μπει στη "Roig Arena'" και να παρακολουθήσει το Game 5, ο ίδιος ταξίδεψε μέχρι τη Βαλένθια για να συμπαρασταθεί στους "πράσινους".

Μάλιστα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε το παρών στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να τους τονώσει το ηθικό και να τους ανεβάσει τη ψυχολογία.

