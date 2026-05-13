Αθηναϊκός: Επιστρέφει σε ρόλο GM ο Γκουγκουτούδης

Η επιστροφή του Παναγιώτη Γκουγκουτούδη στον Αθηναϊκό είναι γεγονός, με τον πρώην προπονητή της ομάδας του Βύρωνα να αναλαμβάνει το πόστο του General Manager ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η κορυφή δίνει τον τόνο. Η κορυφή ορίζει τον επαγγελματισμό, τη νοοτροπία και δίνει το πρόσταγμα για το παρόν και το μέλλον.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Αθηναϊκού Qualco έχει τη χαρά να ανακοινώσει την πρόσληψη του Παναγιώτη Γκουγκουτούδη στην κορυφή της πυραμίδας του ενιαίου οργανισμού μπάσκετ. Ο Παναγιώτης Γκουγκουτούδης επιστρέφει στον Αθηναϊκό Qualco με τον ρόλο του General Manager, και τη διαχείριση την εποπτεία και το συντονισμό των τμημάτων γυναικείου και αντρικού, όπως και των ακαδημιών.

Ένας άνθρωπος με βαθιά γνώστη του αθλήματος, με φρέσκες ιδέες, σύγχρονη ματιά και γνώστη όσων απαιτούνται για να πετύχει μια ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά και να χτιστεί από τα θεμέλια. Με τεχνογνωσία από τα ταξίδια του σε μεγάλους διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς έρχεται να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο σύλλογο και σε συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή και τους αντίστοιχους Sports Director να οδηγήσει τον Αθηναϊκό στη νέα εποχή.

Ο Παναγιώτης Γκουγκουτούδης είναι απόφοιτος της σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και στην πορεία του έχει θητεύσει σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τις ακαδημίες του ΓΣ Βόλου για να ακολουθήσουν ΓΣ Αλμυρού, Ολυμπιακός Βόλου, Τιτάνες Παλαμά, Αγριά BC, Νίκη Βόλου, Αγία Παρασκευή και Αιγάλεω, ενώ ήταν προπονητής του Αθηναϊκού Qualco στο ξεκίνημα της σεζόν 2024-25 και στην επιστροφή της ομάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Α1 γυναικών.

«Αποτελεί μεγάλη χαρά και περηφάνια η ανάληψη της καθοδήγησης του Αθηναϊκού Qualco στη νέα εποχή, στην οποία και στα πρότυπα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών συλλόγων, έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό-πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Χάρη Πολίτη για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και αναγνωρίζοντας την ευθύνη και τη δουλειά που μας περιμένει για να πετύχουμε τους στόχους μας, δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται με σκοπό να μεγαλώνουμε ως οργανισμός κάθε μέρα και περισσότερο», δήλωσε ο Παναγιώτης Γκουγκουτούδης για το νέο του ρόλο στον Αθηναϊκό Qualco και για την δύσκολη αποστολή που έχει μπροστά του».