«Αποφασίζει για το μέλλον του Ομπράντοβιτς»

Μπορεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ να κινείται σε ρυθμούς Final-4, η αλήθεια όμως είναι πως ένα από τα; Σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν εδώ και καιρό είναι το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός μετά την αποχώρησή του από την Παρτιζάν αποφάσισε να μείνει εκτός πάγκων και πλέον ίσως να ήρθε η ώρα της μεγάλης απόφασης.

Σύμφωνα με τον Χοσέ Μαρίγια Ισκιέρδο, ο «Ζοτς» θα αποφασίσει για την επόμενη κίνησή του αμέσως μετά το τέλος του Final-4 της Αθήνας, στο Telekom Center Athens.

«Ελπίζω να είμαι ξανά με τον Ομπράντοβιτς. Μου είπε ότι θα πάρει μια απόφαση μετά το Final Four της Ευρωλίγκας. Περιμένω αυτόν και την απόφασή του. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε αν ο Ζέλικο θέλει να εργαστεί. Να είμαι μαζί του όταν κερδίσει τον 10ο τίτλο του», ανέφερε ο Χοσέ Μαρίγια Ισκιέρδο σε συνέντευξή του στην "Mozzart Sport".

Αναφορικά με την αποχώρηση του Ομπράνοβιτς από την Παρτιζάν, είπε πως: «Δεν το περίμενα. Κανείς δεν θα μπορούσε να το περιμένει. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο θρύλος της Παρτιζάν, θα κατέληγε έτσι. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το μπάσκετ, μερικές φορές έτσι είναι η ζωή. Όταν τελείωσαν όλα ένιωσα πραγματικά λυπημένος. Δεν ήμουν θυμωμένος, αλλά πραγματικά λυπημένος. Οι παίκτες δεν τον άκουσαν και ένιωθε υπεύθυνος γι' αυτό. Στο ματς με τη Βιλερμπάν για πρώτη φορά στην καριέρα μου, ένιωσα ότι κάποιοι παίκτες δεν θέλουν να είναι εκεί ο προπονητής. Να μην είναι εκεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Κάποιοι από αυτούς δεν ξέρουν καν ποιος είναι πραγματικά».