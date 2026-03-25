Οι πιο ακριβοί παίκτες στο πρωτάθλημα: Οι Έλληνες ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και ο ξένος του Παναθηναϊκού

Οnsports Team

Δείτε ποιοι είναι οι παίκτες με τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη αξία στις 14 ομάδες της Super League.

Από τα 25 εκατομμύρια ευρώ του μέσου του Ολυμπιακού, Χρήστου Μουζακίτη στις 500.000 του αμυντικού του Πανσεραϊκού Ίβα Γκελασβίλι, αυτές είναι οι ενημερωμένες εκτιμώμενες αξίες, των πιο ακριβών παικτών για κάθε ομάδα της ελληνικής Super League.

Τουλάχιστον, όπως τις παρουσιάζει η έρευνα του CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ).

Σε αυτή την έρευνα, βλέπουμε πως τη μεγαλύτερη αξία τη συγκεκριμένη στιγμή σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν Έλληνες παίκτες, με την τιμή του Δημήτρη Καλοσκάμη να προκαλεί εντύπωση.

Στον Παναθηναϊκό, ο παίκτης με τη μεγαλύτερη αξία αυτή τη στιγμή θεωρείται ο Αργεντινός Σαντίνο Αντίνο.

Αναλυτικά η λίστα:

Σύλλογος Παίκτης Λήξη Συμβολαίου Τιμή Έτος Γέννησης

Ολυμπιακός Χρήστος Μουζακίτης 2029 21-25 εκτ.ευρώ 2006

ΠΑΟΚ Χρήστος Ζαφείρης 2030 15-17 2003

Παναθηναϊκός Σαντίνο Αντίνο 2030 9-10 2005

ΑΕΚ Δημήτρης Καλοσκάμης 2030 6.4-7.5 2005

Άρης Ούρος Ράντιτς 2029 2.1-2.4 1998

ΟΦΗ Γιάννης Αποστολάκης 2029 1.5-1.8 2004

Λεβαδειακός Ιωάννης Κωστή 2028 1.1-1.3 2000

Βόλος Ρούμπεν Μαρτίνες 2027 9000.000-1.1 2004

Παναιτωλικός Γιουσούφ Μπαντγκί 2029 900.000-1.1 2001

Κηφισιά Μόισες Ραμίρες 2027 810.000-950.000 2000

Ατρόμητος Σταύρος Πνευμονίδης 2028 740.000-860.000 2006

Αστέρας Τρίπολης Στεφάν Μίτροβιτς 2028 660.000-770.000 2002

ΑΕΛ Λούμπ[ομιρ Τούπτα 2028 620.000-720.000 1998

Πανσερραϊκός Ιβα Γκελασβίλι 2027 430.000-500.000 2001