Super League: Πού θα δείτε τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής - Όλο το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

Onsports Team

Δείτε όλο το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής της Super League και τις μεταδόσεις.

Όλες οι αναμετρήσεις της 26ης αγωνιστικής της Super League, τελευταίας της κανονικής διάρκειας, θα ξεκινήσουν στις 19:00, με κάθε παιχνίδι να έχει σημασία για τη βαθμολογία.

Οι τρεις πρώτες ομάδες της κατάταξης επιδιώκουν να διατηρηθούν στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα που παίζει εκτός έδρας, φιλοξενούμενος από τον Βόλο, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ, αναζητώντας νέα νίκη απέναντι στους Θεσσαλούς που παλεύουν για τη σωτηρία.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Κηφισιά, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία στο Περιστέρι και την εντός έδρας ήττα από την Τσέλιε, ενώ η ομάδα του Λέτο με πιθανή νίκη μπορεί να βρεθεί στην 5-8.

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας Aktor αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι», παρά τα πολλά προβλήματα, δεν έχουν σημαντικό βαθμολογικό κίνητρο, ενώ οι Αρκάδες αναζητούν νίκη για να ενισχύσουν τις ελπίδες τους να αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης υποδέχεται τον ΟΦΗ, ενώ ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να βελτιώσει τη θέση του για τα play offs.

Τέλος, στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό. Οι γηπεδούχοι επιδιώκουν τη νίκη που θα τους φέρει πιο κοντά στη σωτηρία, ενώ οι Σερραίοι, ως ουραγοί, χρειάζονται οπωσδήποτε βαθμούς για να ελπίζουν σε ανατροπή.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής και οι μεταδόσεις:

Κυριακή 22 Μαρτίου