Ολυμπιακός: Εκτός με ΑΕΛ οι Ρέτσος, Έσε και Ορτέγκα – Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ
Onsports team 21 Μαρτίου 2026, 13:52
Ο Λουίς Χοσέ Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αποστολή, ενόψει της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΛ, για την 26η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκληρώνουν τη regular season του ελληνικού πρωταθλήματος με το εντός έδρας ματς κόντρα στην ομάδα της Λάρισας.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, με τον Μεντιλίμπαρ να γνωστοποιεί την αποστολή για το ματς της Κυριακής (22/03).

Σε αυτή δεν βρίσκονται οι Παναγιώτης Ρέτσος, Σαντιάγκο Έσε και Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο Έλληνας αμυντικός είναι τιμωρημένος, ο Αργεντινός μέσος δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ενώ ο 27χρονος ακραίος μπακ είναι στο όριο καρτών κι αποφασίστηκε να προφυλαχθεί. Αντίθετα, διαθέσιμος για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του είναι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην «ερυθρόλευκη» αποστολή υπάρχουν έξι ξένοι, κάτι που σημαίνει ότι ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να «κόψει» έναν πριν το ματς. Ο λόγος για τους Μπρούνο, Ροντινέι, Αντρέ Λουίς, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Κλέιτον.  

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.



