Super League: Παπαπέτρου στο Αστέρας-Παναθηναϊκός - Στον «πάγο» ο Τσιμεντερίδης μετά τη Λεωφόρο

Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι στο ΑΕΚ-Κηφισιά και ο Σταύρος Τσιμεντερίδης έμεινε εκτός ορισμών.

Τους διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Super League ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Στον αγώνα του Αστέρα AKTOR με τον Παναθηναϊκό επιλέχθηκε ο Τάσος Παπαπέτρου, ενώ ο Χρήστος Βεργέτης θα είναι στο ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet.

Από εκεί και πέρα, ο Βασίλης Φωτιάς θα δώσει το «παρών» στην «Allwyn Arena» για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά, ενώ ο Φώτης Πολυχρόνης ορίστηκε στη «μάχη» του Βόλου με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό. Εκτός ορισμών έμεινε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης μετά την παρουσία του στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό, την προηγούμενη αγωνιστική.

Συνοπτικά, οι ορισμοί της τελευταίας αγωνιστικής:

ΑΕΚ-Κηφισιά: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Τσαγκαράκης)

Αστέρας-Παναθηναϊκός: Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, Ανδριανός)

Άρης-ΟΦΗ: Τζήλος (Ψύλλος, Κορωνάς, 4ος: Τσέτσιλας, VAR: Σιδηρόπουλος, Αντωνίου)

Βόλος-ΠΑΟΚ: Πολυχρόνης (Μάτσας, Βαλιώτης, 4ος Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)

Λεβαδειακός-Ατρόμητος: Παπαδόπουλος (Δημητριάδης, Πάτρας, 4ος Μαχαίρας, VAR: Ματσούκας, Γιαννούκας)

Ολυμπιακός-Λάρισα: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Φίτσας)

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός: Ευαγγέλου (Μωυσιάδης, Κομισοπούλου, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κατοίκος, Μόσχου)