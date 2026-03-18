Super League: Παπαπέτρου στο Αστέρας-Παναθηναϊκός - Στον «πάγο» ο Τσιμεντερίδης μετά τη Λεωφόρο
Οnsports Τeam 18 Μαρτίου 2026, 11:55
Super League: Παπαπέτρου στο Αστέρας-Παναθηναϊκός - Στον «πάγο» ο Τσιμεντερίδης μετά τη Λεωφόρο

Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι στο ΑΕΚ-Κηφισιά και ο Σταύρος Τσιμεντερίδης έμεινε εκτός ορισμών.

Τους διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Super League ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Στον αγώνα του Αστέρα AKTOR με τον Παναθηναϊκό επιλέχθηκε ο Τάσος Παπαπέτρου, ενώ ο Χρήστος Βεργέτης θα είναι στο ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet.

Από εκεί και πέρα, ο Βασίλης Φωτιάς θα δώσει το «παρών» στην «Allwyn Arena» για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά, ενώ ο Φώτης Πολυχρόνης ορίστηκε στη «μάχη» του Βόλου με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό. Εκτός ορισμών έμεινε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης μετά την παρουσία του στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό, την προηγούμενη αγωνιστική.

Συνοπτικά, οι ορισμοί της τελευταίας αγωνιστικής:

ΑΕΚ-Κηφισιά: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Τσαγκαράκης)

Αστέρας-Παναθηναϊκός: Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, Ανδριανός)

Άρης-ΟΦΗ: Τζήλος (Ψύλλος, Κορωνάς, 4ος: Τσέτσιλας, VAR: Σιδηρόπουλος, Αντωνίου)

Βόλος-ΠΑΟΚ: Πολυχρόνης (Μάτσας, Βαλιώτης, 4ος Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)

Λεβαδειακός-Ατρόμητος: Παπαδόπουλος (Δημητριάδης, Πάτρας, 4ος Μαχαίρας, VAR: Ματσούκας, Γιαννούκας)

Ολυμπιακός-Λάρισα: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Φίτσας)

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός: Ευαγγέλου (Μωυσιάδης, Κομισοπούλου, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κατοίκος, Μόσχου)

Αγωνιστική/ΌμιλοςΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΔιαιτητήςΕΠΣ1ος ΒοηθόςΕΠΣ2ος ΒοηθόςΕΠΣ4ος ΔιαιτητήςΕΠΣVARΕΠΣAVARΕΠΣΠαρατηρητής ΔιαιτησίαςΕΠΣ
26.1 22/03/2026 19:00 ALLWYN ARENA ΠΑΕ ΑΕΚ ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
26.1 22/03/2026 19:00 ΓΗΠ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ASTERAS AKTOR FC ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΙΑΚΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
26.1 22/03/2026 19:00 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΛΛΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
26.1 22/03/2026 19:00 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
26.1 22/03/2026 19:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
26.1 22/03/2026 19:00 ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
26.1 22/03/2026 19:00 ΓΗΠ. ΓΠΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946 ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ


