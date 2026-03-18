Super League: Παπαπέτρου στο Αστέρας-Παναθηναϊκός - Στον «πάγο» ο Τσιμεντερίδης μετά τη Λεωφόρο
Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι στο ΑΕΚ-Κηφισιά και ο Σταύρος Τσιμεντερίδης έμεινε εκτός ορισμών.
Τους διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Super League ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Στον αγώνα του Αστέρα AKTOR με τον Παναθηναϊκό επιλέχθηκε ο Τάσος Παπαπέτρου, ενώ ο Χρήστος Βεργέτης θα είναι στο ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet.
Από εκεί και πέρα, ο Βασίλης Φωτιάς θα δώσει το «παρών» στην «Allwyn Arena» για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά, ενώ ο Φώτης Πολυχρόνης ορίστηκε στη «μάχη» του Βόλου με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό. Εκτός ορισμών έμεινε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης μετά την παρουσία του στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό, την προηγούμενη αγωνιστική.
Συνοπτικά, οι ορισμοί της τελευταίας αγωνιστικής:
ΑΕΚ-Κηφισιά: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Τσαγκαράκης)
Αστέρας-Παναθηναϊκός: Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, Ανδριανός)
Άρης-ΟΦΗ: Τζήλος (Ψύλλος, Κορωνάς, 4ος: Τσέτσιλας, VAR: Σιδηρόπουλος, Αντωνίου)
Βόλος-ΠΑΟΚ: Πολυχρόνης (Μάτσας, Βαλιώτης, 4ος Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)
Λεβαδειακός-Ατρόμητος: Παπαδόπουλος (Δημητριάδης, Πάτρας, 4ος Μαχαίρας, VAR: Ματσούκας, Γιαννούκας)
Ολυμπιακός-Λάρισα: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Φίτσας)
Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός: Ευαγγέλου (Μωυσιάδης, Κομισοπούλου, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κατοίκος, Μόσχου)
|26.1
|22/03/2026
|19:00
|ALLWYN ARENA
|ΠΑΕ ΑΕΚ
|ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ
|ΑΧΑΙΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|26.1
|22/03/2026
|19:00
|ΓΗΠ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
|ASTERAS AKTOR FC
|ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
|ΑΧΑΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΙΑΚΟΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|26.1
|22/03/2026
|19:00
|ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ
|ΠΑΕ ΑΡΗΣ
|ΠΑΕ ΟΦΗ 1925
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΛΛΟΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ
|ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΑΧΑΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|26.1
|22/03/2026
|19:00
|ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
|ΠΑΕ ΠΑΟΚ
|ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΑΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΘΩΜΑΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΔΡΑΚΙΔΗΣ
|ΞΑΝΘΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|26.1
|22/03/2026
|19:00
|ΔΗΜ. ΣΤΑΔ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
|Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
|ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|26.1
|22/03/2026
|19:00
|ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
|ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ
|ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΤΣΑΣ
|ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ
|ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
|26.1
|22/03/2026
|19:00
|ΓΗΠ. ΓΠΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
|ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
|ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
|ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ