Ατρόμητος – ΑΕΚ: Το ξέσπασμα στα γκολ του Γιόβιτς κι οι αντιδράσεις στο διπλό δοκάρι του 93ου λεπτού

EUROKINISSI

Έντονα ήταν τα συναισθήματα που προκάλεσε η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με την «κιτρινόμαυρη» παρακάμερα να δίνει μια… γερή δόση για το πόσο έντονα έζησαν οι τα μέλη της «Ένωσης» την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής στη Super League.

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κεκτημένη ταχύτητα από τη Σλοβενία και μολονότι έκανε την ανατροπή, έμεινε τελικά στο 2-2 με τον Ατρόμητο κι άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα να αποκτήσει ξανά συγκάτοικους στην κορυφή, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Ο αγώνας είχε έντονα συναισθήματα, τα οποία κατέγραψε η «κιτρινόμαυρη» παρακάμερα που δημοσίευσε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/03) η ΠΑΕ ΑΕΚ. Το ξέσπασμα στα γκολ του Λούκα Γιόβιτς που έφεραν την (προσωρινή) ανατροπή για την «Ένωση», αλλά και το μεγάλο «αχ» στο διπλό δοκάρι στις καθυστερήσεις ξεχωρίζουν…