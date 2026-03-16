ΠΑΟΚ: Οκτώ συλλήψεις για την επίθεση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Οnsports Τeam

Στη σύλληψη οκτώ ατόμων για όσα έγιναν στα δημοσιογραφικά της Τούμπας, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό της Κυριακής, που έλαβε χώρα στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου της Τούμπας, κατά τη διάρκεια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό.

Ομάδα ατόμων κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος των δημοσιογράφων, αναγκάζοντας τους να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και παράβαση του αθλητικού νόμου. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.