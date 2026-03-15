ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο
Οnsports Team 15 Μαρτίου 2026, 20:35
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Δείτε βίντεο με τα γκολ και τα highlights της αναμέτρησης για την 25η αγωνιστική της Super League.

Στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην περιοχή της Καλαμαριάς, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 του Λεβαδειακού στο γήπεδο της Τούμπας για την 25η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Τάισον (7'), Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (47') και Δημήτρη Χατσίδη (57'), με τον νεαρό άσο να έχει και ασίστ και να είναι ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει ο Δικέφαλος στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 57 βαθμούς, όσους έχει κι ο Ολυμπιακός, περιμένοντας την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ήταν, παράλληλα, η τέταρτη διαδοχική ήττα για τον Λεβαδειακό, ο οποίος καλείται να βρει ξανά τον καλό του εαυτό ενόψει των playoffs 5-8.

Δείτε τα highlights:

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Τα highlights της αναμέτρησης



