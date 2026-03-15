ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για το ματς της Τούμπας
Οnsports Team 15 Μαρτίου 2026, 17:18
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Λεβαδειακό (18:00), στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του Δικέφαλου στην Καλαμαριά.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου επέλεξε για την αρχική ενδεκάδα τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια. Λόβρεν, Κεντζιόρα θα είναι στα στόπερ, ενώ οι Μπάμπα και Σάντσες στα δύο άκρα της άμυνας.

Οι Οζντόεφ, Ζαφείρης θα αποτελούν το δίδυμο στα χαφ, οι Τάισον, Χατσίδης θα είναι στις δύο πλευρές, ο Κωνσταντέλιας σε ρόλο επιτελικού μέσου και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.



