Καρυπίδης: «Πάμε να το αλλάξουμε, θέλω νίκες μέχρι το τέλος»

Onsports Team

Τυχερός της ημέρας ήταν ο Μιχάλης Βοριαζίδης που τόσα έχει περάσει σε επίπεδο υγείας κι όμως έχει επιστρέψει δυνατός στις προπονήσεις.

Ο «ισχυρός άνδρας» της ΠΑΕ Άρης, μίλησε σε προπονητικό επιτελείο και ποδοσφαιριστές, κάνοντας αναφορά και στον νέο προπονητή της ομάδας, Μιχάλη Γρηγορίου. «Είναι υποχρέωσή μας να το αλλάξουμε και αυτός είναι ο λόγος που αλλάξαμε και τον προπονητή. Μαζί με τον Μιχάλη Γρηγορίου θα δώστε τα πάντα για να γυρίσουμε το κουμπί και να φτάσουμε στο στόχο μας», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια θέλησε να μιλήσει στον εγωισμό των παικτών, λέγοντας: «Έχουμε το πιο ακριβό μπάτζετ που είχε ο Άρης αλλά η πορεία μας είναι η χειρότερη, κάτι που ούτε εγώ, ούτε κανείς το περίμενε. Έχετε μεγάλη ποιότητα, είστε παίκτες με παραστάσεις σε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και άλλα μεγάλα πρωταθλήματα αλλά δεν το βγάζετε μέχρι τώρα. Δώσατε δικαιώματα στον κόσμο να σας αμφισβητεί και να μην έρχεται στο γήπεδο. Έχετε ευθύνες γι’ αυτό. Δικαιολογημένα ο κόσμος έχει παράπονα. Εγώ είμαι μαθημένος στα δύσκολα, αντέχω.

Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα πάμε να το αλλάξουμε. Προσωπικά σας πιστεύω. Θέλω να βλέπω πάθος από όλους και θέλω νίκες μέχρι το τέλος. Δείξτε εγωισμό και την πραγματική σας αξία».

Αναφορικά με την προετοιμασία για το επικείμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (Κυριακή 1/3, 20:00), στο πλαίσιο της 23ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ο Γρηγορίου δεν έχει κάτι για να περιμένει. Οι Λορέν Μορόν και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος ακολούθησαν μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια έκαναν ατομικό, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Φρέντρικ Γένσεν έκαναν θεραπεία. Μάλιστα, σήμερα το βράδυ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο διεθνής Φιλανδός μέσος.

Αύριο, Σάββατο (28/2), με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία των «κίτρινων» για το μεθαυριανό παιχνίδι στο «Απόστολος Νικολαΐδης».