Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Καρυπίδης: «Πάμε να το αλλάξουμε, θέλω νίκες μέχρι το τέλος»
Onsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 20:22
SUPER LEAGUE / Άρης

Καρυπίδης: «Πάμε να το αλλάξουμε, θέλω νίκες μέχρι το τέλος»

Παρουσία του Θόδωρου Καρυπίδη πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας από το αγωνιστικό τμήμα του Άρη.

Τυχερός της ημέρας ήταν ο Μιχάλης Βοριαζίδης που τόσα έχει περάσει σε επίπεδο υγείας κι όμως έχει επιστρέψει δυνατός στις προπονήσεις.

Ο «ισχυρός άνδρας» της ΠΑΕ Άρης, μίλησε σε προπονητικό επιτελείο και ποδοσφαιριστές, κάνοντας αναφορά και στον νέο προπονητή της ομάδας, Μιχάλη Γρηγορίου. «Είναι υποχρέωσή μας να το αλλάξουμε και αυτός είναι ο λόγος που αλλάξαμε και τον προπονητή. Μαζί με τον Μιχάλη Γρηγορίου θα δώστε τα πάντα για να γυρίσουμε το κουμπί και να φτάσουμε στο στόχο μας», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια θέλησε να μιλήσει στον εγωισμό των παικτών, λέγοντας: «Έχουμε το πιο ακριβό μπάτζετ που είχε ο Άρης αλλά η πορεία μας είναι η χειρότερη, κάτι που ούτε εγώ, ούτε κανείς το περίμενε. Έχετε μεγάλη ποιότητα, είστε παίκτες με παραστάσεις σε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και άλλα μεγάλα πρωταθλήματα αλλά δεν το βγάζετε μέχρι τώρα. Δώσατε δικαιώματα στον κόσμο να σας αμφισβητεί και να μην έρχεται στο γήπεδο. Έχετε ευθύνες γι’ αυτό. Δικαιολογημένα ο κόσμος έχει παράπονα. Εγώ είμαι μαθημένος στα δύσκολα, αντέχω.

Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα πάμε να το αλλάξουμε. Προσωπικά σας πιστεύω. Θέλω να βλέπω πάθος από όλους και θέλω νίκες μέχρι το τέλος. Δείξτε εγωισμό και την πραγματική σας αξία».

Αναφορικά με την προετοιμασία για το επικείμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (Κυριακή 1/3, 20:00), στο πλαίσιο της 23ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ο Γρηγορίου δεν έχει κάτι για να περιμένει. Οι Λορέν Μορόν και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος ακολούθησαν μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια έκαναν ατομικό, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Φρέντρικ Γένσεν έκαναν θεραπεία. Μάλιστα, σήμερα το βράδυ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο διεθνής Φιλανδός μέσος.

Αύριο, Σάββατο (28/2), με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία των «κίτρινων» για το μεθαυριανό παιχνίδι στο «Απόστολος Νικολαΐδης».



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67: Πρώτη ήττα της Εθνικής στα προκριματικά του Mundobasket
6 λεπτά πριν Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67: Πρώτη ήττα της Εθνικής στα προκριματικά του Mundobasket
SUPER LEAGUE
Δήμος Θεσσαλονίκης: Ανακηρύσσει σε επίτιμο δημότη τον Ιβάν Σαββίδη
24 λεπτά πριν Δήμος Θεσσαλονίκης: Ανακηρύσσει σε επίτιμο δημότη τον Ιβάν Σαββίδη
SUPER LEAGUE
Καρυπίδης: «Πάμε να το αλλάξουμε, θέλω νίκες μέχρι το τέλος»
48 λεπτά πριν Καρυπίδης: «Πάμε να το αλλάξουμε, θέλω νίκες μέχρι το τέλος»
EUROLEAGUE
«Τρελάθηκε» η Παρί με τους πανηγυρισμούς στο Telekom Center Athens (Video)
1 ώρα πριν «Τρελάθηκε» η Παρί με τους πανηγυρισμούς στο Telekom Center Athens (Video)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved