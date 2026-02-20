Ατρόμητος: Χωρίς Τζοβάρα κόντρα στον Asteras Aktor

Onsports Team

Ο παίκτης της ομάδας του Περιστερίου ταλαιπωρείται από ίωση και δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την ομάδα της Τρίπολης.

Με μοναδικό απόντα τον Τζοβάρα ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση κι έμεινε εκτός αποστολής, ολοκλήρωσε ο Ατρόμητος την προετοιμασία του ενόψει του σαββατιάτικου (21/2, 17:00) αγώνα με τον Asteras Aktor στην Τρίπολη για την 22η αγωνιστική της Super League.

Αναλυτικά οι επιλογές του Ντούσαν Κέρκεζ για την αποστολή του Ατρομήτου:

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας και Φαν Βεερτ