Η απάντηση της Κέρκυρας στην ΑΕΛ
Η ομάδα της Κέρκυρας απάντησε στον Αλέξη Κούγια και την ΑΕΛ για τις πρόσφατες κατηγορίες τους με αφορμή την ήττα της με 3-0 από τον Ηρακλή και με 4-0 από τη Βέροια.
Οι Φαίακες ανάφεραν και τον Πλατανιά σε αυτές που έχουν καταγγείλει τη συμπεριφορά του Κούγια στο AEL FC Arena αλλά και σε αυτές στις οποίες καταφέρεται ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κέρκυρας:
«Η ΠΑΕ ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ Η ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΧΡΥΣΟΣ, ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ‘’ ΑΛΕΚΟΥ’’ ΘΥΜΙΖΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΗΜΟΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑ ΕΞΗΣ :
1. ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ AEL FC ARENA ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΤΟ ;( ΒΛ.π.χ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Κ.Ο.Κ).
2. ΓΙΑΤΙ Η ΑΕΛ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ;;
3. ΜΕ ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ;;; (βλ. τελευταία ανακοίνωση που στρέφεται κατά του ΑΟΚ, της ΒΕΡΟΙΑΣ, ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ, ΤΟΥ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, TOY ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Κ.Ο.Κ). ΠΟΙΑ ‘’ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ’’ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΣΤΩ ΜΙΑ ΦΟΡΑ;;;;;
4. ΓΙΑΤΙ Η ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΛ ΚΑΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΡΑΦΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ;;
5. ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΥΓΙΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΕ ΚΑΥΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ;;;
6. ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΑΛΛΙΝΩΔΙΕΣ, ΑΝΟΗΣΙΕΣ, ΥΒΡΕΙΣ, ΑΝΤΕΓΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΣΤΕΡΙΩΣΕ ( ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΗΡΑΚΛΗΣ , ΑΕΚ, ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ) ;;; ΑΡΑΓΕ ΓΙΑΤΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ;;;
Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΒΕΒΑΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΛΘΕΙ ΣΤΟ «ΥΨΟΣ ΤΟΥ«. ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟ. ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ‘’ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ’’ Η ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΧΕΙ ‘’ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ’’ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ‘’ΕΞΥΓΙΑΝΤΗΣ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ».