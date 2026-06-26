· Πανηλειακός

Συνεχίζει με Κουτρομάνο στη Super League 2 ο ΠΑΣ Πύργος

Την επέκταση της συνεργασίας του με τον προπονητή Νώντα Κουτρομάνο ανακοίνωσε ο ΠΑΣ Πύργος, με τον Έλληνα τεχνικό να οδηγεί την ομάδα στη Super League 2 την επόμενη σεζόν.

Συνεχίζει με Κουτρομάνο στη Super League 2 ο ΠΑΣ Πύργος
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Με τον Νώντα Κουτρομάνο στο τιμόνι θα συνεχίσει τη νέα σεζόν ο ΠΑΣ Πύργος, με την ομάδα της Ηλείας να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον 42χρονο τεχνικό.

Ο Κουτρομάνος οδήγησε την ομάδα του Πύργου στην άνοδο από τη Γ' Εθνική, ενώ ο ίδιος πλέον θα αναλάβει να την οδηγήσει και στην παραπάνω κατηγορία.

Κατά το παρελθόν, έχει εργαστεί ως βοηθός σε ομάδες όπως η Κηφισιά και ο Πανιώνιος, ενώ είχε αναλάβει και πρώτος προπονητής στον «Ιστορικό» για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Πύργος:

«Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ανανέωση της συνεργασίας μας με τον προπονητή Επαμεινώνδα Κουτρομάνο.

Ύστερα από μια ιστορική και απόλυτα επιτυχημένη χρονιά, που συνδυάστηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στις επαγγελματικές κατηγορίες, ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα μας στην επιτυχία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της και στη Super League 2.

Με πίστη στο πλάνο, σκληρή δουλειά και κοινό όραμα, συνεχίζουμε μαζί το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας μας.

Καλή επιτυχία, κόουτς».

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