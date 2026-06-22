· Πανσερραϊκός

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ηλιάδη

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Θεοχάρη Ηλιάδη ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός.

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ηλιάδη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πανσερραϊκός γνωστοποίησε την απόκτηση του 30χρονου αμυντικού, Θεοχάρη Ηλιάδη για τη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Θεοχάρη Ηλιάδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο έμπειρος αμυντικός είναι γεννημένος στις 05/09/1996 στην Κατερίνη και τα τελευταία 6,5 χρόνια αγωνιζόταν στην ΑΕΛ έχοντας 151 συμμετοχές, 8 γκολ και 4 ασίστ σε Super League και Super League 2, όντας και αρχηγός.

Έχει αγωνιστεί επίσης στην Βέροια, στον Αστέρα Ιτέας και σε ομάδες της Γερμανίας στα πρώτα του ποδοσφαιρικά χρόνια.

Θεοχάρη, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!»

COMMENTS
LATEST NEWS
01:15 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Λουτσιάνο Σκαραμέλι

01:13 MUNDIAL

Γαλλία – Ιράκ: Διακοπή αγώνα στη Φιλαδέλφεια λόγω καταιγίδας

00:31 SUPER LEAGUE

Άρης: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27

00:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επίσημη η τηλεοπτική στέγη για τα φιλικά προετοιμασίας

23:46 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ξανά στο προσκήνιο ο Εντσάμ

23:45 MUNDIAL

LIVE: Γαλλία - Ιράκ

23:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Στο στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Μπέργκβαλ»

23:09 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 80-88: «Άλωσαν» το Παλάου οι «πορτοκαλί» με τρομερό Μοντέρο

22:58 MUNDIAL

Γαλλία - Ιράκ: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

22:53 SUPER LEAGUE 2

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ηλιάδη

22:48 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση ο Γκρέγκ Μπράουν

22:38 MUNDIAL

Αργεντινή - Αυστρία: MVP του αγώνα ο Λιονέλ Μέσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας