Super League 2: Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω – Αποτελέσματα και βαθμολογία
Onsports Team 19 Απριλίου 2026, 17:21
SUPER LEAGUE 2 / Αιγάλεω / Παναργειακός

Super League 2: Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Το «Σίτι» έχασε στην έδρα του υποβιβασμένου Παναργειακού με 3-2 και θα είναι στη Γ’ Εθνική από την ερχόμενη σεζόν.

Μία αγωνιστική πριν το τέλος των play out του Β’ ομίλου της Super League 2, το Αιγάλεω υποβιβάστηκε μαθηματικά. Το «Σίτι» ηττήθηκε 3-2 στην έδρα του αδιάφορου βαθμολογικά Παναργειακού, καθώς και η ομάδα της Αργολίδας έχει υποβιβαστεί. Έτσι και το Αιγάλεω θα είναι στη Γ’ Εθνική την ερχόμενη σεζόν.

Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea έμειναν στο 0-0, έτσι οριστικοποιήθηκε πως Αιγάλεω, Παναργειακός, Ηλιούπολη και Χανιά θα είναι στην πιο κάτω κατηγορία.

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT- 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ελλάς Σύρου–Athens Kallithea 0-0

Χανιά–Ηλιούπολη 1-0

Παναργειακός–Αιγάλεω 3-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ελλάς Σύρου 30

2. Athens Kallithea FC 29

3. Αιγάλεω 26

4. Χανιά 19

5. Ηλιούπολη 13

6. Παναργειακός 8

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» των playoffs της Super League
3 λεπτά πριν LIVE ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» των playoffs της Super League
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω – Αποτελέσματα και βαθμολογία
13 λεπτά πριν Super League 2: Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω – Αποτελέσματα και βαθμολογία
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων»
31 λεπτά πριν ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο ξενοδοχείο της αποστολής
33 λεπτά πριν ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο ξενοδοχείο της αποστολής
