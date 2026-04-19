Super League 2: Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Το «Σίτι» έχασε στην έδρα του υποβιβασμένου Παναργειακού με 3-2 και θα είναι στη Γ’ Εθνική από την ερχόμενη σεζόν.

Μία αγωνιστική πριν το τέλος των play out του Β’ ομίλου της Super League 2, το Αιγάλεω υποβιβάστηκε μαθηματικά. Το «Σίτι» ηττήθηκε 3-2 στην έδρα του αδιάφορου βαθμολογικά Παναργειακού, καθώς και η ομάδα της Αργολίδας έχει υποβιβαστεί. Έτσι και το Αιγάλεω θα είναι στη Γ’ Εθνική την ερχόμενη σεζόν.

Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea έμειναν στο 0-0, έτσι οριστικοποιήθηκε πως Αιγάλεω, Παναργειακός, Ηλιούπολη και Χανιά θα είναι στην πιο κάτω κατηγορία.

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT- 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ελλάς Σύρου–Athens Kallithea 0-0

Χανιά–Ηλιούπολη 1-0

Παναργειακός–Αιγάλεω 3-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ελλάς Σύρου 30

2. Athens Kallithea FC 29

3. Αιγάλεω 26

4. Χανιά 19

5. Ηλιούπολη 13

6. Παναργειακός 8