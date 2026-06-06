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Παναθηναϊκός: Παραμένει στο «τριφύλλι» η Κριμίλη

Η Ιωάννα Κριμίλη ανανέωσε το συμβόλαιό της με τον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός: Παραμένει στο «τριφύλλι» η Κριμίλη
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Στον Παναθηναϊκό θα παραμείνει η Ιωάννα Κριμίλη, η οποία υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2027.

Στις δηλώσεις της μεταξύ άλλων τόνισε ότι ανυπομονεί να έρθει η νέα σεζόν και να προσφέρει όμορφο θέαμα στον κόσμο του «τριφυλλιού».

Η ανακοίνωση

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ιωάννα Κριμίλη στο τμήμα μπάσκετ γυναικών.Η διεθνής γκαρντ, που αναδείχθηκε πιο βελτιωμένη Ελληνίδα παίκτρια του πρωταθλήματος, παραμένει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή στο www.pao1908.com η Ιωάννα Κριμίλη ανέφερε τα εξής: "Νιώθω πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω στον Παναθηναϊκό, καθώς η περσινή χρονιά και η στήριξη που έλαβα από την ομάδα με έκαναν να νιώσω πραγματικά μέλος αυτής της οικογένειας. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν, να προσφέρουμε όμορφο θέαμα στους φιλάθλους μας που μας στηρίζουν καθημερινά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κ. Βρανόπουλο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, καθώς και τους προπονητές μου, ιδιαίτερα την κόουτς Σελέν, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας"».

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