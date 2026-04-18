Super League 2: Υποβιβάστηκε η Καβάλα

Οι «αργοναύτες» έχασαν 3-1 από τον υποβιβασμένο ΠΑΣ Γιάννινα και τον ακολουθούν στην πιο κάτω κατηγορία – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική των play out του Α’ ομίλου της Super League 2. Ο υποβιβασμένος ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε 3-1 την Καβάλα, με τρία γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, και θα έχουν την ίδια πορεία προς τις ερασιτεχνικές κατηγορίες, προς όφελος του ΠΑΟΚ Β’ και του Νέστου, που σώθηκαν οριστικά, μετά και τη μεταξύ τους ισοπαλία 1-1 στην Καλαμαριά.

Ο ουραγός Μακεδονικός επικράτησε 4-3 του επίσης υποβιβασμένου Καμπανιακού, σε ένα ματς στο οποίο οι «πράσινοι» προηγήθηκαν 4-0 στο 57΄, αλλά οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψε να το «γυρίσουν», εκμεταλλευόμενοι την αποβολή του Σουλαϊμόν στο 67΄.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής των Play Out του Α΄ ομίλου:

ΠΑΣ Γιάννινα-Καβάλα 3-1

ΠΑΟΚ Β΄-Νέστος Χρυσούπολης 1-1

Μακεδονικός-Καμπανιακός 4-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΟΚ Β’ 28

2. Νέστος Χρυσούπολης 27

3. Καβάλα 20

4. Καμπανιακός 16

5. ΠΑΣ Γιάννινα 10

6. Μακεδονικός 5