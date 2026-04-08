Super League 2: Υποβιβάστηκε στη Γ’ Εθνική ο Καμπανιακός, σε δύσκολη θέση η Καβάλα

Ο Καμπανιακός έγινε η τρίτη ομάδα, μετά τον Μακεδονικό και τον ΠΑΣ Γιάννινα, που υποβιβάζεται και μαθηματικά στη Γ’ Εθνική από τον Α’ όμιλο της Super League 2.

Οριστικά στη Γ’ Εθνική θα αγωνίζεται την ερχόμενη σεζόν η ομάδα της Χαλάστρας.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η εκτός έδρας νίκη του Νέστου Χρυσούπολης με 2-0 επί του Μακεδονικού στη Θεσσαλονίκη, με τον Σέα να πετυχαίνει και τα δύο τέρματα. Έτσι, «σφραγίστηκε» η μοίρα των «ερυθρόλευκων», παρά το γεγονός ότι επικράτησαν με 2-0 της Καβάλας, χάρη στα γκολ των Ντουμάνη και Δερμιτζάκη.

Την ίδια ώρα, η ήττα αυτή φέρνει τους «Αργοναύτες» σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς βρίσκονται στο -6 από τη σωτηρία, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν.

Στην κορυφή των playouts παραμένει ο ΠΑΟΚ Β’, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του ΠΑΣ Γιάννινα στην Καλαμαριά, παρότι οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το 27ο λεπτό, λόγω της αποβολής του Ναούμη.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα προηγήθηκε στο 33’ με τον Φιόγκμπε, όμως ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανέτρεψε την κατάσταση με τα τέρματα των Ραϊχανί στο 64’ και Καλαϊτσίδη στο 89’, φτάνοντας σε μία σημαντική νίκη που τον φέρνει πολύ κοντά στην παραμονή.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 7η αγωνιστική

Τα αποτελέσματα

Καμπανιακός – Καβάλα 2-0

ΠΑΟΚ Β’ - ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης 0-2

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

ΠΑΟΚ Β’ 27 Νέστος Χρυσούπολης 26 Καβάλα 20 Καμπανιακός 16 ΠΑΣ Γιάννινα 7 Μακεδονικός 5

*Από ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικό έχουν αφαιρεθεί προσωρινά τρεις βαθμοί, βάσει αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.