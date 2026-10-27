Με ανατροπή κέρδισε η Μπενφίκα - Ξανά γκολ ο ασταμάτητος Παυλίδης

Ο Παυλίδης ισοφάρισε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σάντα Κλάρα για να κάνει το 1-1, δίνοντας το σύνθημα για την ανατροπή των «Αετών»

Με ανατροπή κέρδισε η Μπενφίκα - Ξανά γκολ ο ασταμάτητος Παυλίδης
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Η Μπενφίκα τα βρήκε πολύ δύσκολα απέναντι στη Σάντα Κλάρα και για 62 λεπτά βρισκόταν πίσω στο σκορ, ωστόσο ο «συνήθης ύποπτος» Βαγγέλης Παυλίδης βγήκε για ακόμα μια φορά μπροστά και με δικό του γκολ ισοφάρισε και έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή των «Αετών».

Η ομάδα της Λισαβόνας βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 32ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Φερνάντο και δεν έβρισκε τρόπους να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα.

Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος μπήκε πιο αποφασισμένη και έτοιμη και στο 62ο λεπτό ο Παυλίδης έφερε τον αγώνα στα ίσια μετά από γύρισμα του Πρεστιάνι από τα αριστερά, με τον Έλληνα διεθνή να στέλνει με προβολή τη μπάλα στα δίχτυα.

Έξι λεπτά αργότερα ο Πρεστιάνι ήταν αυτός που με μια φοβερή ατομική ενέργεια και όμορφο σουτ ολοκλήρωσε την ανατροπή και χάρισε τους τρεις βαθμούς στη Μπενφίκα.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας αποχώρησε από το παιχνίδι στο 82ο λεπτό με τη Μπενφίκα να βρίσκεται στο -5 από την Πόρτο.

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