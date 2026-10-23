Βαγγέλης Παυλίδης: Ο λόγος που δεν πανηγύρισε το γκολ του απέναντι στην Ομόνοια

Έυκολο βράδυ είχε στην Κύπρο η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη απέναντι στην Ομόνοια για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον αρχηγό της Εθνικής ομάδας να σκοράρει στην ευρεία νίκη των «Αετών» με 4-1.

Ο Έλληνας διεθνής φορ δεν πανηγύρισε το τέρμα που πέτυχε και μετά τον αγώνα εξήγησε στους δημοσιογράφους το λόγο.

«Ήταν υπέροχο που έπαιξα για πρώτη φορά στην Κύπρο και σ' ένα γήπεδο με ελληνικές ρίζες. Απόλαυσα πραγματικά την ατμόσφαιρα, ήταν πραγματικά ξεχωριστή. Ενιωσα μεγάλη αποδοχή από τους φιλάθλους ακόμα και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και γι' αυτό δεν πανηγύρισα το γκολ μου, από σεβασμό προς αυτούς τους ανθρώπους», τόνισε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Λισαβόνας και κατέληξε:

«Ο αδερφός μου ζει στο νησί. Μου άρεσε πολύ η ατμόσφαιρα, ο τρόπος που με υποδέχτηκαν και ήταν μια χειρονομία που βγήκε από την καρδιά μου για να τους τιμήσω. Ευχαριστώ όλους για τη στάση τους απέναντι μου». Να σημειωθεί πως ο Παυλίδης βρήκε δίχτυα και έφτασε τα 16 γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις τη φετινή σεζόν με τους «αετούς».