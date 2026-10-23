Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήταν επιβλητικός και έκλεισε εισιτήριο για τα ημιτελικά του Almaty Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του στο Almaty Open, καθώς επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Αυστραλού Τζέιμς Ντάκγουορθ και εξασφάλισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε μια αποτελεσματική εμφάνιση, διατηρώντας τον έλεγχο της αναμέτρησης και στα δύο σετ. Με όπλο το σερβίς του και εκμεταλλευόμενος τα λάθη του αντιπάλου του, κατάφερε να φτάσει στη νίκη έπειτα από μία ώρα και 13 λεπτά αγώνα.

Ο Τσιτσιπάς μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και κατάφερε να κάνει break μόλις στο δεύτερο game του πρώτου σετ, αποκτώντας από νωρίς το πλεονέκτημα. Στη συνέχεια, διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά του και έφτασε στην κατάκτηση του σετ με 6-3.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το σερβίς του Έλληνα τενίστα, ο οποίος ολοκλήρωσε το συγκεκριμένο σετ με επτά άσους, την ώρα που ο Ντάκγουορθ είχε μόλις έναν.

Έκλεισε την πρόκριση με 6-4 στο δεύτερο σετ

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε σημαντικά ούτε στο δεύτερο σετ. Ο Έλληνας πρωταθλητής παρέμεινε σταθερός στο παιχνίδι του, πίεσε τον Αυστραλό και αξιοποίησε τα αβίαστα λάθη του για να φτάσει στο 6-4.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την αποστολή του χωρίς να χάσει σετ και πήρε το εισιτήριο για την τετράδα του Almaty Open, συνεχίζοντας την προσπάθειά του για ακόμη μία σημαντική διάκριση στο τουρνουά.