ΑΕΚ: Το «καμπανάκι» της ΠΑΕ για τα εισιτήρια με Ρεάλ - «Μην αγοράζετε από ανεπίσημα κανάλια»

Με γεμάτες εξέδρες αναμένεται να υποδεχθεί η ΑΕΚ τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 19:45, έχουν εξαντληθεί.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε το φίλαθλο κοινό για το sold out, παράλληλα όμως έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την αγορά εισιτηρίων μέσω ανεπίσημων καναλιών. Το τελευταίο διάστημα έχει εντοπιστεί δραστηριότητα μεταπώλησης σε ιστοσελίδες που δεν είναι εξουσιοδοτημένες, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στους φιλάθλους.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 (19:45), έχουν ήδη εξαντληθεί.

Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα δραστηριότητα μεταπώλησης εισιτηρίων μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων. Για τον λόγο αυτό καλούνται οι φίλαθλοι να μην προχωρούν σε αγορές εισιτηρίων από ανεπίσημα κανάλια διάθεσης, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακύρωσης των συγκεκριμένων εισιτηρίων και απώλειας της θέσης τους στο γήπεδο.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ συνιστά στους φιλάθλους την προμήθεια εισιτηρίων για τους αγώνες της ομάδας μας αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών διάθεσης».