Κικίλιας για Λιόλιος Gate: Να φτάσουν οι έρευνες μέχρι τέλους - Ντροπή όλα όσα γίνονται στο μπάσκετ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας κλήθηκε να σχολιάσει τις καταιγιστικές εξελίξεις στον χώρο του Ελληνικού μπάσκετ 

Κικίλιας για Λιόλιος Gate: Να φτάσουν οι έρευνες μέχρι τέλους - Ντροπή όλα όσα γίνονται στο μπάσκετ
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Tο μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του Ελληνικού μπάσκετ που με τη σωρεία αποκαλύψεων που έρχονται στο φως της δημοσιότητας κλυδωνίζει σύσσωμη την ελληνική κοινωνία κλήθηκε να σχολιάσει ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και πρώην καλαθοσφαιριστής τόνισε πως πρέπει οι έρευνες να φτάσουν μέχρι τέλους και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι εμπλέκονται.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Κικίλιας:

«Όλα αυτά που γίνονται τα βλέπω ως ντροπή. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Δεν μπορεί να βληθεί η αξιοπρέπεια των αθλητών και να χάσουν την εμπιστοσύνη στους κανόνες του παιχνιδιού. Εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, δομικό πρόβλημα, για κάτι που αποπνέει υγεία. Θα πρέπει οι γονείς να πηγαίνουν τα παιδάκια τους στο γήπεδο και να έχουν εμπιστοσύνη στο σύστημα. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να φτάσει η έρευνα αυτή μέχρι τέλους και να δούμε ποιοι είναι όλοι αυτοί που εμπλέκονται. Δυστυχώς όλα αυτά αθροίζονται στην τοξικότητα, δεν συμφωνώ με αυτό. Όλοι ίσοι ναι, αλλά όχι ίδιοι. Αυτοί που έχουν ευθύνη, στη δικαιοσύνη», δήλωσε.

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