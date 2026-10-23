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Προκαλεί η… εξαφανισμένη ΚΑΕ Ολυμπιακός

Τη στιγμή που το μπάσκετ βυθίζεται ακόμα περισσότερο στην ανυποληψία και στα σκάνδαλα οι διοικούντες την ΚΑΕ Ολυμπιακός βλέπουν και πάλι στον… ύπνο τους τον Δημήτρη Γιαννακοπουλο

Προκαλεί η… εξαφανισμένη ΚΑΕ Ολυμπιακός
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Το ελληνικό μπάσκετ μπορεί να βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της ιστορίας του, μαστιζόμενο από το σκάνδαλο του αιώνα, με όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη να παρακολουθεί σοκαρισμένη τις εξελίξεις αλλά η ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι άφαντη.

Η διοίκηση της ομάδας του Πειραιά δεν έχει βρει τον χρόνο να συντάξει μια ανακοίνωση και να πάρει θέση για τα σκάνδαλα που έχουν οδηγήσει στη σύλληψη τον πρόεδρο της ομοσπονδίας που στήριζε, αλλά βρήκε χρόνο να συντάξει ανακοίνωση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου! Ο καθένας με τα σύνδρομα και τις προτεραιότητες του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι ο μέχρι σήμερα ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μας αναζητά αγωνιωδώς, θέλουμε να τον ενημερώσουμε ότι στον αγώνα του για διαιτησία 100-0 υπέρ του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται να μας βρει συμμάχους. Εμείς δίνουμε εδώ και χρόνια τον δικό μας, πραγματικό αγώνα για το 50-50. Και θα τον πάμε μέχρι τέλους.

Τις τελευταίες ώρες, με τη γνωστή του αμετροέπεια, έσπευσε να συνδέσει την ομάδα μας και τους ανθρώπους της με μια εκκρεμή έρευνα, με την οποία ουδεμία απολύτως σχέση έχουμε. Μάλιστα, επαίρεται δημόσια ότι τη γνώριζε εκ των προτέρων. Αφού λοιπόν έχει, όπως υπερηφανεύεται, πλήρη γνώση αυτής της μυστικής διαδικασίας, δεν τον ενημέρωσε κανείς ότι δεν έχουμε καμία σχέση; Ότι δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά σε εμάς; Ή μήπως αυτό δεν εξυπηρετεί το επικοινωνιακό πανηγύρι που έχει στήσει στις πλάτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός;

Εμείς δεν παριστάνουμε τους δικαστές του Instagram και του πληκτρολογίου.

Εμείς δεν έχουμε τίποτα και κανέναν να φοβηθούμε.

Και όπως ήδη γνωρίζει από πρώτο χέρι, σε κάθε απόπειρα να πλήξει την ομάδα μας θα λάβει, για πολλοστή φορά, τη συντριπτική απάντηση. Ελπίζουμε μόνο, όταν καταδικαστεί ξανά, να μην εμφανιστεί πάλι κάποια φωτογραφική διάταξη για να τον κρατήσει στην ΚΑΕ.

Και μια συμβουλή: πρόσεξε τι εύχεσαι. Γιατί, εάν επιστραφούν τα πραγματικά κλεμμένα, η τροπαιοθήκη της ομάδας σου και το περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο θα γεμίσουν αράχνες αντί για τρόπαια.

Υ.Γ. Μην ανεβάζεις και σβήνεις. Έχουν καταγραφεί όλα και θα χρειαστεί να δώσεις πειστικές εξηγήσεις.

Υ.Γ. 2 Το έμβλημα του δαφνοστεφανωμένου έφηβου, που κόσμησε τον Μάιο όλο το ΟΑΚΑ, δεν θα το ξαναπιάσεις στο στόμα σου.

Υ.Γ. 3 Όλα στην ώρα τους»

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