Ο Νάνο έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έγραψε ιστορία

Το σπάνιο ρεκόρ που κατέρριψε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού 

Ο Νάνο έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έγραψε ιστορία
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Ο Νάνο, γνωστός από το πέρασμά του από την Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (2013-2016) έγραψε χθες Ιστορία στα κύπελλα Ευρώπης.

Ο 41χρονος Ισπανός αριστερός μπακ βρήκε δίχτυα στο ματς της Λίνκολν από το Γιβραλτάρ στην εντός έδρας ήττα κόντρα στην Τβέντε (4-1), για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, και έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία σκόρερ στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις σύμφωνα με την UEFA.

Σε ηλικία 41 ετών και 360 ημερών ξεπέρασε τον συμπατριώτη του, Χοακίν, ο οποίος κατείχε μέχρι πρότινος το σχετικό ρεκόρ, έχοντας σκοράρει σε αγώνα του Europa League σε ηλικία 41 ετών και 56 ημερών, με τη φανέλα της Μπέτις.

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