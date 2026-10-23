Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι της EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο

Το OnSports σας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από κοντά το μεγάλο παιχνίδι της EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR – Ολίμπια Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center.

Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι της EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η «μάχη» στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και το βράδυ της Τρίτης (27/10) στις 21:15 ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Ολίμπια Αρμάνι Μιλάνο στο «Telekom Center Athens».

Το OnSports σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και να παρακολουθήσετε από κοντά την αναμέτρηση της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τους Ιταλούς, παίρνοντας μέρος στον διαγωνισμό στο Instagram. Μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε έξι (6) διπλές προσκλήσεις για την αναμέτρηση του «Telekom Center Athens».

Για να δηλώσεις συμμετοχή αρκεί, έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 15:00, να κάνεις follow τον λογαριασμό του @onsportsgr στο Instagram και να κάνεις like και mention δύο φίλους σου στα σχόλια κάτω από τη σχετική ανάρτηση. Η κλήρωση θα γίνει live στην εκπομπή "Το ΜΠΙΦ". Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή…

https://www.instagram.com/p/De1Pl2SOOSZ/

Εδώ μπορείς να διαβάσεις αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού.

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