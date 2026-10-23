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Το ιστορικό ντεμπούτο του Κέσλερ με τους Λέικερς - Έσπασε ρεκόρ του Σακ και του Τσάμπερλεϊν

Καταιγιστικός ήταν στο ντεμπούτο του με τους Λέικερς ο Ουόκερ Κέσλερ που έγραψε το όνομά του στην ιστορία των «Λιμνανθρώπων» με το καλημέρα

Το ιστορικό ντεμπούτο του Κέσλερ με τους Λέικερς - Έσπασε ρεκόρ του Σακ και του Τσάμπερλεϊν
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Ο Ουόκερ Κέσλερ πραγματοποίησε εντυπωσιακό ντεμπούτο με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, συνδυάζοντας την εξαιρετική ατομική του εμφάνιση με τη νίκη της ομάδας του επί των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με 127-105.

Ο Αμερικανός σέντερ, μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις των «Λιμνανθρώπων» το καλοκαίρι, φρόντισε από την πρώτη του εμφάνιση να δείξει τις δυνατότητές του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 26 πόντους, εννέα ριμπάουντ και δύο κοψίματα.

Τα 10 καρφώματα και η επίδοση που θύμισε Σακίλ Ο'Νιλ

Ο Κέσλερ κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, πραγματοποιώντας 10 καρφώματα σε ισάριθμες προσπάθειες. Πρόκειται για επίδοση που είχε να καταγραφεί από παίκτη των Λέικερς από το 2003, όταν ο Σακίλ Ο'Νιλ είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο.

Η αποτελεσματικότητα του νέου σέντερ του Λος Άντζελες ήταν εντυπωσιακή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, καθώς δεν αστόχησε σε κανένα από τα 12 σουτ που επιχείρησε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με απόλυτη ευστοχία.

Σύμφωνα με το «OptaSTATS», ο Κέσλερ έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς μετά τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, το 1969, που ολοκληρώνει εμφάνιση με τουλάχιστον 12 εύστοχα σουτ χωρίς καμία άστοχη προσπάθεια.

Με άκρως κολακευτικά λόγια για τον Κέσλερ μίλησε ο Σακίλ Ο'Νιλ που τον χαρακτήρισε τον «καλύτερο ψηλό αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ».

Ρεκόρ στο ντεμπούτο του στο NBA

Τα επιτεύγματα του Κέσλερ δεν περιορίστηκαν στην ιστορία των Λέικερς. Σύμφωνα με το OptaSTATS, ο Αμερικανός σέντερ κατέγραψε επίσης ιστορική επίδοση για παίκτη που πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με νέα ομάδα στο NBA.

Συγκεκριμένα, έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ χωρίς άστοχη προσπάθεια σε ντεμπούτο με ομάδα στην ιστορία της λίγκας, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο την εξαιρετική του παρουσία.

Η πρώτη εμφάνιση του Κέσλερ με τους Λέικερς δημιουργεί προσδοκίες για τη συνέχεια της σεζόν, καθώς η ομάδα του Λος Άντζελες βλέπει τον νέο της σέντερ να προσφέρει άμεσα σκορ, ριμπάουντ και προστασία της στεφάνης.

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