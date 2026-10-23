Παναθηναϊκός: Νέα μαγνητική για τον Ουναΐ τις επόμενες ημέρες - Θα κριθεί ο τρόπος αποκατάστασης του

Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού για τον σοβαρό τραυματισμό του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται να απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός του «Τριφυλλιού» αποχώρησε τραυματίας στην ευρεία νίκη με 5-1 του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα AKTOR με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν πως έχει υποστεί βαριάς μορφής θλάση στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, γεγονός που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τον αφήνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο του 2026.

Όμως, η τελική απόφαση για τον τρόπου που θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση του ποδοσφαιριστή δεν έχει ακόμα ληφθεί. Έτσι, ο Ουναΐ τις επόμενες ημέρες πρόκειται να υποβληθεί σε νέα μαγνητική, όταν θα έχει υποχωρήσει σε σημαντικό βαθμό το αιμάτωμα, ώστε το ιατρικό επιτελείο να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα για την έκταση της ζημιάς.

Ανάλογα τα αποτελέσματα της μαγνητικής θα κριθεί αν ο Μαροκινός θα ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης ή αν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.