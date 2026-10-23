Αποκάλυψη για την αποχώρηση Μπόγρη από τον Προμηθέα μέσω στημένων σφυριγμάτων

Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο Ελληνικό μπάσκετ, με «πρωταγωνιστή» τον νυν πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο και τις παράνομες - σύμφωνα με τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας - δράσεις του.

Σε εκπομπή στο STAR παρουσιάστηκε κατάθεση που αφορούσε τη συνεργασία του Γιώργου Μπόγρη με τον Προμηθέα Πατρών και πώς παρά τον αρχικό ενθουσιασμού του κ. Λιόλιου να αποκτήσει στην ομάδα του τον Έλληνα ψηλό, στη συνέχεια ήθελε πάση θυσία να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του, κάτι που εν τέλει έγινε μέσω στημένων σφυριγμάτων.

Αναλυτικά:

«Προς το τέλος του 2019 ο Προμηθέας επιθυμούσε να βάλει στο δυναμικό του τον Γιώργο Μπόγρη που ερχόταν από ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα στην Ισπανία και είχε υψηλές οικονομικές απαιτήσεις. Με παρακάλεσαν να τους φέρω σε επαφή μαζί του.

Τους κανόνισα συνάντηση στον Πειραιά. Στη συνάντηση διαπραγματεύτηκαν την μεταγραφή του στον Προμηθέα και υπεγράφη συμβόλαιο. Μετά από δύο μήνες ο κ. Λιόλιος ήταν πολύ δυσαρεστημένος με την απόδοση του Μπόγρη. Ο Γιώργος με παίρνει έξαλλος τηλέφωνο και μου λέει "ο Πρόεδρος θέλει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από τον Μπόγρη. Κάνε ό,τι μπορείς”. Του είπα είναι δύσκολο αλλά του ζήτησα χρόνο.

Του εξήγησα ότι στα επαγγελματικά συμβόλαια υπάρχουν ρήτρες και ότι σε δύο μήνες δεν αλλάζει το συμβόλαιο. Μετά μου είπαν ότι αν λάβει έναν συγκεκριμένο αριθμό τεχνικών ποινών επιβάλλεται στον παίκτη πολύ υψηλό πρόστιμο. Μετά είδα ένα βίντεο από τον επόμενο αγώνα που φαινόταν διαιτητής να δίνει τεχνική ποινή χωρίς λόγο στον Γιώργο Μπόγρη».