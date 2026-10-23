Αν δεν έχεις παίξει «NBA Live» με τον Roster Player #89 δεν ξέρεις τη γλύκα

Με λίγα λόγια, όταν ο Michael Jordan δεν έδινε με τίποτα το «ναι» για τη χρήση του όνομάτός του στα ΝΒΑ games.

Χρήστος Κάβουρας

Αν δεν έχεις παίξει «NBA Live» με τον Roster Player #89 δεν ξέρεις τη γλύκα
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Από την ώρα και τη στιγμή που ήρθε το NBA 2Κ, τα αντίστοιχα videogames της EA SPORTS, NBA LIVΕ δεν είχαν πολλά «ψωμιά» πλέον. Ειδικά από τη στιγμή που το ΝΒΑ 2Κ11 είχε ως κεντρικό πρόσωπο, ολοκληρωμένα τον G.O.A.T. Michael Jordan.

Με αυτή την κίνηση, ο Michael Jordan όχι μόνο έδωσε τέλος σε ένα σίριαλ πολλών ετών που δεν έδινε το ΟΚ για τα δικαιώματα του ονόματός να βρίσκονται στα videogames, όχι μόνο εξασφάλισε έναν πακτωλό χρημάτων αλλά ταυτόχρονα, εξασφάλισε και ότι οι νεότερες γενιές θα ξέρουν γιατί θεωρείται ο κορυφαίος όλων των εποχών.

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Τι γινόταν όμως στα παλιότερα χρόνια;

Στις εποχές του πιξελιάσματος των γραφικών και της φρενίτιδας των videogames του ’90, ο Michael Jordan, που ήταν ο λόγος που τόσοι άνθρωποι παράμειναν φαν του ΝΒΑ μετά το «αντίο» των Magic Johnson και Larry Bird και άλλοι τόσοι αγάπησαν το μπάσκετ σε όλο τον κόσμο, δεν βρισκόταν σε κάποιο από τα παιχνίδια μπάσκετ της εποχής (NBA Live, ΝΒΑ Jam, NBA In The Zone κλπ.) μέχρι να φτάσει εκείνο το «Άγιο» ΝΒΑ Live 2000 και να εμφανίσει ένα feature, στο οποίο πρέπει να τον αντιμετωπίσεις σε 1 on 1 μονό και αν τον κέρδιζες στο δύσκολο επίπεδο, τότε μπορούσες να τον χρησιμοποιήσεις και στο υπόλοιπο του παιχνιδιού.

Μέχρι τότε όμως, όλοι τον λατρέψαμε με άλλο όνομα, άλλο αριθμό, τη σωστή όμως ομάδα. Chicago Bulls.

Σε εκείνη τη διαστημική ομάδα των 90’s, υπήρχε ένας τύπος ονόματι Roster Player, κάθε φορά με διαφορετικό αριθμό -σε μας έχει μείνει το νο.89 - που έκανε σε όλους την εντύπωση ότι είναι καλύτερος από όλους. Σαν cheatmode έπαιρνες φόρα και τους κάρφωνες όλους στο πρόσωπο. Τι κάνει νιάου-νιάου για τον συγκεκριμένο παίκτη; Ποιος παίζει να ήταν;

Απολαύστε την πορεία του MJ στα videogames από το NBA Live 97 μέχρι και το ΝΒΑ 2K3. Ίσως και να ήταν ωραιότερα τότε που λεγόταν Roster Player...

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