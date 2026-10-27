Νάπολι: «Καμπάνα» δύο αγωνιστικών στον Αλέγκρι για προσβλητικά σχόλια κατά διαιτητή

Ο προπονητής της Νάπολι, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγώνων και πρόστιμο 10.000 ευρώ, για υβριστικά σχόλια και επιθετική στάση απέναντι στους διαιτητές του αγώνα, κατά τη διάρκεια της ισοπαλίας (3-3) της Νάπολι με τη Ρόμα το Σάββατο, όπως δήλωσε (26/10) ο αθλητικός δικαστής της Serie A.

Ο Αλέγκρι αποβλήθηκε λίγο αφότου ο Λεονάρντο Μπαλέρντι ισοφάρισε για τη Ρόμα. Ο Αλέγκρι, ο οποίος πίστευε ότι υπήρξε φάουλ κατά τη διάρκεια της φάσης, αντέδρασε με θυμό όταν το VAR επιβεβαίωσε το γκολ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα.

Ο Ιταλός προπονητής της Νάπολι πρόκειται να χάσει τους αγώνες της Serie A με τη Μόντσα την Τετάρτη και τη Γιουβέντους την Κυριακή, καθώς η ομάδα του, η οποία βρίσκεται στην 10η θέση της κατάταξης, αναζητά μια ανάκαμψη, αφού κέρδισε μόνο έναν από τους τέσσερις τελευταίους αγώνες πρωταθλήματος.

Ο Αλέγκρι έκανε ένα «υβριστικό σχόλιο προς τους διαιτητές του αγώνα» και αργότερα, στα αποδυτήρια, «υιοθέτησε μια επιθετική στάση προς έναν διαιτητή της αντίπαλης ομάδας», ανέφερε η πειθαρχική αρχή σε απόφαση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του πρωταθλήματος. Τα παραπτώματα σημειώθηκαν από τον τέταρτο διαιτητή (Λούκα Σάκι) και τον διαιτητή (Αντρέα Κολόμπο), και αργότερα από αξιωματούχους της ομοσπονδιακής εισαγγελίας», ανέφερε ο αθλητικός δικαστής.

Ο Αλέγκρι σε συνέντευξη μετά τον αγώνα αρνήθηκε ότι έβρισε τους διαιτητές του αγώνα. «Ο τέταρτος διαιτητής κάλεσε τον διαιτητή και με απέβαλε, αλλά δεν είπα απολύτως τίποτα», δήλωσε στο DAZN Italia.