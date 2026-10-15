Νέος... χαμός με Ινφαντίνο: Ζήτησε συγγνώμη για το σχέδιο του Μουντιάλ - Παραμένουν οι αντιδράσεις

Στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων βρίσκεται ο Τζιάνι Ινφαντίνο, με αφορμή τον σχεδιασμό του για την εμπορική αξιοποίηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο πρόεδρος της FIFA κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του Συμβουλίου της ομοσπονδίας, κατά τη διάρκεια τρίωρης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη.

Ο επικεφαλής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν είχε ενημερώσει εγκαίρως τα μέλη του Συμβουλίου σχετικά με τις προθέσεις του. Η τοποθέτησή του, ωστόσο, δεν φαίνεται να έβαλε τέλος στη δυσαρέσκεια που έχει εκφραστεί, ιδιαίτερα από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πλευρά.

Μάλιστα, μεταξύ των προσώπων που εξακολουθούν να ζητούν την αποχώρησή του από την προεδρία της FIFA βρίσκεται και η Ντέμπι Χιούιτ, επικεφαλής της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Παρά την προσπάθεια του Ινφαντίνο να εκτονώσει την κατάσταση και να περιορίσει τις αντιδράσεις, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την κριτική για τους χειρισμούς του να συνεχίζεται.