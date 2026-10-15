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Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η κορυφαία επιλογή των GMs του NBA στη θέση «4»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο ψηφίστηκε ως το κορυφαίο τεσσάρι, ενώ ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους για την κατάκτηση του βραβείου MVP, στην ετήσια έρευνα της λίγκας, στην οποία συμμετείχαν οι General Managers των ομάδων.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η κορυφαία επιλογή των GMs του NBA στη θέση «4»
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Οι General Managers του NBA ψήφισαν τον κορυφαίο πάουερ φόργουορντ της διοργάνωσης, τον πιθανότερο MVP, το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς και τον καλύτερο παίκτη εκτός της λίγκας

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο κορυφαίος πάουερ φόργουορντ του NBA

Σημαντική διάκριση απέσπασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ψηφίστηκε ως το κορυφαίο τεσσάρι του NBA, συγκεντρώνοντας το 70% των ψήφων στην αντίστοιχη κατηγορία. Ο Έλληνας σούπερ σταρ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του πρωταθλήματος.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποτυπώνει την άποψη των General Managers για τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της λίγκας.

Βίκτορ Ουεμπανιάμα: Το μεγάλο φαβορί για το MVP

Στην κατηγορία που αφορά τον πιθανό νικητή του βραβείου του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν, ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων, φτάνοντας στο 77%.

Ο Γάλλος σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς ξεχώρισε στην ψηφοφορία των General Managers, οι οποίοι τον επέλεξαν ως τον παίκτη που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις για την κατάκτηση του βραβείου MVP.

Σαν Αντόνιο Σπερς: Η ομάδα με τις περισσότερες πιθανότητες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς συγκέντρωσαν το 50% των ψήφων στην κατηγορία για την ομάδα που θεωρείται φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA.

Η ομάδα του Τέξας ξεχώρισε στις επιλογές των General Managers, οι οποίοι την τοποθέτησαν στην κορυφή των προτιμήσεών τους για τον τίτλο. Η παρουσία του Βίκτορ Ουεμπανιάμα αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον γύρω από τους Σπερς.

Σάσα Βεζένκοφ: Στην κορυφή των παικτών εκτός NBA

Οι General Managers των ομάδων του NBA επέλεξαν τον Σάσα Βεζένκοφ ως τον κορυφαίο παίκτη που αγωνίζεται εκτός της λίγκας. Ο φόργουορντ συγκέντρωσε το 77% των ψήφων, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος έλαβε το 7%.

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