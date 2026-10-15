Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για τη σπουδαία αναμέτρηση στο «Βελοντρόμ»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο «καυτό» Βελοντρόμ από τη Μαρσέιγ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους Πειραιώτες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να αναζητούν το «2 στα 2» στην ευρωπαϊκή τους πορεία, μετά και τη νικηφόρα πρεμιέρα τους με τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα στη Γαλλία, έγινε γνωστή και η ενδεκάδα που επέλεξε ο Βάσκος τεχνικός.

Συγκεκριμένα, ο Ορτέγκα θα είναι αυτός που θα υπερασπιστεί την εστία, με τους Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Πουέρτα και Έσε θα είναι το δίδυμο στον άξονα, με τους Ζέλσον Μαρτίνς, Ζότα Σίλβα και Τσικίνιο να κινούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Πουέρτα, Έσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ζότα Σίλβα, Γιάρεμτσουκ.